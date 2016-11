Formel 1: 2017 offenbar kein Deutschland- Rennen

Der Weltrat des Internationalen Automobilverbandes (FIA) tagt am 30. November in Wien, dann soll der endgültige Formel- 1-Kalender für das kommende Jahr beschlossen werden. Die FIA hatte den Deutschland- Grand- Prix in den vorläufigen Kalender für die nächste Saison nur unter Vorbehalt aufgenommen. Als Gastgeber am 30. Juli wurde wie in diesem Jahr Hockenheim angegeben, das zuletzt aus Kostengründen eigentlich nur noch alle zwei Jahre das deutsche Rennen der Motorsport- Königsklasse ausgerichtet hatte.

Kanada und Brasilien offenbar fix

Die ebenfalls nur vorläufig aufgenommenen Grand Prix in Kanada und Brasilien sollen indes für 2017 sicher sein. Damit hätte die nächste F1- Saison 20 WM- Läufe und damit um einen weniger als die aktuelle, die am Sonntag mit dem Rennen in Abu Dhabi abgeschlossen wird. Der Österreich- Grand- Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg findet am 2. Juli 2017 statt.

Zuletzt war das Deutschland- Rennen 2015 abgesagt worden, weil weder der Nürburgring noch Hockenheim eine finanzielle Einigung mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone erzielen konnten. Im Fall der neuerlichen Streichung des Rennens soll der Grand Prix von Ungarn vom 23. Juli auf den 30. Juli 2017 verlegt werden.