Flugzeug- Drama: Video zeigt Fußballteam vor Crash

Die Chartermaschine war bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Union gegen 22 Uhr Ortszeit vom Radar verschwunden, teilte der Leiter der Luftfahrtbehörde von Antioquia, Alfredo Bocanegra, mit. Offenbar hatten die Piloten kurz vor dem Unglück Probleme mit der Elektronik der Maschine gemeldet. Das brasilianische Erstliga- Fußballteam sollte am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika- Cups (Copa Sudamericana) gegen Atletico Medellin bestreiten.

Hier im Video sehen Sie, wie das Flugzeug plötzlich vom Radar verschwand:

81 Menschen an Bord

Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. An Bord befanden sich insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Neben den 22 Fußballspielern befanden sich mehrere Klubvertreter und 21 Journalisten, die das Team begleiteten, an Bord.

Chapecoense ist ein Verein aus Chapeco im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen war. Das Fußballteam ist über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen.

Copa Sudamericana abgesagt

Der südamerikanische Fußballverband (CONMEBOL) hat indes das Finale der Copa Sudamericana abgesagt. "Alle Aktivitäten der CONMEBOL werden bis auf Weiteres ausgesetzt", hieß es in der Mitteilung des Verbandes. Der Wettbewerb ist nach der Copa Libertadores der zweitwichtigste Klubbewerb in Südamerika. "Es ist ein trauriger Tag für den Fußball", sagte der Präsident des kolumbianischen Vereins Atletico Medellin, Juan Carlos de la Cuesta.

Messi und Co. flogen vor zwei Wochen mit der Maschine

Erst vor zwei Wochen war die argentinische Nationalmannschaft mit derselben Maschine geflogen - mit an Bord war damals auch Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona. FIFA- Präsident Gianni Infantino sprach von "einem sehr traurigen Tag für den Fußball". Der brasilianische Staatspräsident Michel Temer hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. "Ich möchte in dieser traurigen Stunde, die die Tragödie für Dutzende Familien bedeutet, mein Mitgefühl aussprechen", ließ Temer in einer Mitteilung des Präsidentenpalastes am Dienstag in Brasilia verlauten. Man werde alles Mögliche tun, um den betroffenen Familien zu helfen.

Der Traum vom großen Triumph

Der Traum einer ganzen brasilianischen Kleinstadt zerschellte in den Hügeln des Hinterlandes von Kolumbiens Metropole Medellin. Beim Absturz von Flug 2933 der bolivianischen Gesellschaft LaMia Airlines saßen 48 Mitglieder der Associacao Chapecoense de Futebol im Flieger.

Gegen den prominenten Großklub Atletico Medellin war Chapecoense im südamerikanischen Pendant zur Europa League zwar klarer Außenseiter. Doch der mit Abstand größte Triumph des erst 43 Jahre alten Vereins lag trotzdem zum Greifen nahe. Und vor allem: Die erstmalige Teilnahme am Endspiel eines bedeutenden internationalen Bewerbs war in Chapeco das große Thema. Nun findet das Spiel nicht statt - und der Klub wird aufgrund tragischer Umstände und nicht wegen sportlicher Erfolge weltberühmt. Nur vier Spieler überlebten den Absturz: Tormann Danilo (31 Jahre), Ersatztorhüter Jackson Follmann (24), die Verteidiger Alan Ruschel (27) und Neto (31).

Torhüter Danilo Foto: AFP

Klub im Schatten der Großklubs

Bisher war Chapecoense kaum über die brasilianischen Grenzen hinaus bekannt. Im Süden des Landes beheimatet, stand der Klub hier unten im Grenzgebiet zu Uruguay und Argentinien im Schatten der beiden Großklubs aus Porto Alegre, Gremio und Internacional. Und auch die Vereine Santos, Palmeiras und FC Sao Paulo aus dem Großraum der größten südamerikanischen Stadt sind nicht weit entfernt.

Chapeco hat nur rund 200.000 Einwohner, hundert Mal weniger als Sao Paulo. Auf die überregionale Fußball- Landkarte schaffte es der ACF erst vor drei Jahren, als er erstmals in die Serie A Brasiliens aufstieg. Dort etablierte er sich als Mittelständler, ehe in diesem Jahr die Qualifikation für die Copa Sudamericana folgte und mit Siegen gegen Cuiaba (BRA), Independiente Buenos Aires (ARG), Atletico Barranquilla (COL) und San Lorenzo (ARG) das Finale erreicht wurde.

Chapecoense-Trainer Caio Junior Foto: AFP

Gegründet wurde Chapecoense 1973 durch eine Fusion der Lokalvereine Atletico und Independente. Bekannte Spieler oder Trainer konnte sich der Klub nie leisten. Wenn, dann wurden Spieler berühmt, als sie längst nicht mehr für Chapecoense im Einsatz standen. So wie der frühere deutsche Internationale Paulo Rink, der drei Jahre vor seinem Engagement bei Bayer Leverkusen in Chapeco spielte. Oder Romulo, der es über Hellas Verona vor zwei Jahren zu einem Vertrag bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin schaffte. Auch in seiner Karriere war Chapecoense eine Station.

Erinnerungen an Flugzeugkatastrophe von 1958

Das Unglück erinnert an eine Flugzeugkatastrophe von 1958. Damals starben 23 Menschen, darunter sieben Spieler von Manchester United. Auf der Rückreise von einem Europapokalspiel in Belgrad war die Maschine bei dichtem Schneetreiben in München verünglückt.

Foto: AP