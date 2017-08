Floyd Mayweather: Training im Stripclub

Las Vegas steht kopf - am Samstag steigt der irre Mega- Fight zwischen Box- Champion Floyd "TBE" (The Best Ever) Mayweather und dem irischen Käfig- Kämpfer Conan McGregor. Mit TV- Einnahmen (im US- Pay- TV muss man 88 Dollar blechen), Ticketverkauf (die billigste Karte kostet 430 Dollar), Wetten und Sponsorgeldern wird ein Umsatz von rund 600 Millionen Dollar erwartet, die "Muskelberge" streifen jeweils 120 Millionen ein. Doch Mayweathers Spitzname wäre nicht "Money", würde er nicht noch zusätzlich "Kohle" machen.

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor Foto: AP

Der 40- Jährige aus Grand Rapids in Michigan hat sein gesamtes Kampf- Outfit an Sponsoren verkauft - für 28 Millionen. Mit dem Wahnsinn aber noch nicht genug. Bevor Angelina Jolie, Denzel Washington, LeBron James oder Rapper Drake und 20.000 Fans die T- Mobile- Arena stürmen, gab "Money" seinen Vorbereitungsplan via Twitter bekannt. Darin ließ er seine Fans wissen, dass er jeden Tag am Highland Drive im Stripclub "Girl Collection" feiern wird. "Kommt alle vorbei, stellt mir eure Fragen, und feiert mit mir", postete Mayweather, der nach dem Fight zurücktreten wird.

Im Vorfeld dieses skurrilen Kampfes warfen die Kontrahenten auf den Pressekonferenzen in London, Los Angeles, New York und Toronto nur so mit Beleidigungen um sich. Mayweather, in all seinen 49 Profi- kämpfen unbesiegt, bezeichnete McGregor als "Rassist" und "Ratte", der UFC- Fighter, der gerne seine tätowierte Brust unter einem weißen Nerzmantel zeigt, beschimpfte Mayweather als "Dummkopf" und "Steuerflüchtling". Am Samstag aber sprechen die Fäuste!

Kronen Zeitung