Florida Panthers verpflichten Thomas Vanek!

Vanek: "Mache die Spieler um mich herum besser"

überzeugte mit Toren und Leistung in Detroit und wurde so zu einem begehrten Spieler bei Klubs, die sich für den Kampf für dasoff und später um den Stanley Cup verstärken wollen. Die Red Wings dagegen haben nur noch eine theoretische Chance auf dasoff und in den Tagen davor bereits drei Spieler abgegeben. Der Abschied aus Detroit ist dem dreifachen Familienvater Vanek dennoch nicht leicht gefallen.

"Es hat für mich hier gut gepasst und ich habe meine Zeit hier genossen", erklärte er in einem Sportsnet- Interview. Aber nun "bin ich aufgeregt, nach Florida zu gehen und mit ihnen anzugreifen. Ich weiß, dass ich nicht der Schnellste bin, aber ich lese das Spiel gut und mache die Spieler um mich herum besser", so Vanek.

Für den Flügelstürmer, der seine zwölfte NHL- Saison spielt, ist es der sechste Klub nach den Buffalo Sabres, New York Islanders, Montreal Canadiens, Minnesota Wild und eben Detroit. Nachdem es in seiner zweiten Heimat Minnesota nicht nach Wunsch geklappt hatte, wurde er im vergangenen Sommer aus seinem Vertrag herausgekauft und konnte sich einen neuen Klub suchen. Vanek unterschrieb am 1. Juli, dem ersten Tag der Transferzeit, in Detroit und fand dort wieder zu alter Stärke zurück.

Jetzt darf Vanek neben Legende Jagr spielen

Bei den Panthers wird Vanek Teamkollege von Altstar Jaromir Jagr, eines seiner Idole. "Ich habe ihn in der Vergangenheit schon getroffen. Er und Mario (Lemieux) waren meine Idole, jetzt in einem Team mit ihm zu sein, ist großartig. Als ich ein kleines Kind in Österreich war, war ich ein großer (Pittsburgh) Penguins- Fan, daher habe ich die beiden beobachtet", sagte Vanek. Der 45- jährige Jagr ist mit zwölf Toren und 23 Assists viertbester Scorer im Team von Trainer Tom Rowe.