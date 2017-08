Flammender Legenden- Appell an Rapid: "Es reicht!"

Einmal Rapidler, immer Rapidler! Die Negativ- Schlagzeilen lassen auch die grün- weißen Stars vergangener Tage nicht kalt. Sie fordern im Tenor: "Es reicht!" Zumal sich die Lage zuspitzt: "Hütteldorf gleicht einem Pulverfass", warnt Andi Herzog, kritisiert die Reaktion einiger Fans ("Sie gehen über die Grenze des Erlaubten hinaus") und fordert das Präsidium zum Handeln auf: "Sie müssen auf den Tisch hauen, sportlich, wirtschaftlich und auch bei den Fans eine ganz klare Linie vorgeben. Und auch durchziehen!"

Krankl: "Probleme schon unter Edlinger"

Hier hakt Hans Krankl ein, stellt die Frage: "Kann oder will Rapid die Probleme nicht in den Griff kriegen?" Eine Moment- Aufnahme sieht er nicht: "Die Probleme begannen bereits unter Präsident Edlinger." Michael Konsel meint zum Thema Fans: "Der Großteil ist Weltklasse. Doch der kleine, polternde Teil ist jener, der den Fußball kaputtmacht." Für Christian Keglevits sind rigorose Kontrollen an den Stadion- Eingängen denkbar: "Dann müssen die Fans eben zwei Stunden vorm Match kommen, wenn sie es anders nicht kapieren. Ich bin vierfacher Familienvater, verurteile solche Szenen auf das Schärfste."

Kurt Garger betont: "Der Weg des Schönredens führt nicht zum Erfolg, jetzt heißt es selbstkritisch sein." Zumal vieles falsch lief: "Mehrere Baustellen sind aus dem Ruder gelaufen. Allen voran die sportliche Performance und die unnötigen Aktionen der Fans. Das jetzige Profi- Team hat zu wenig Qualität, um dem großen Namen Rapid gerecht zu werden."

Herzog: Schalke, nicht Bayern

In der Kritik der Legenden steht auch Trainer Goran Djuricin nach seinem jüngsten Disput in der Südstadt: "Das war die unterste Schublade an Niveaulosigkeit", schüttelt Krankl den Kopf. Konsel meint: "Viel kann sich Djuricin nicht mehr erlauben." Herzog kritisiert die hohe Erwartungshaltung: "Rapid war in den letzten 29 Jahren dreimal Meister, lebt zu sehr von der Vergangenheit. Es ist nicht das Bayern, sondern das Schalke von Österreich: der Klub der Herzen, aber ohne Titel."

