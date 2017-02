Fix! Schmidhofer & Scheyer in der Abfahrt dabei

"Wir haben mit Schmidhofer und Scheyer zwei Fixstarterinnen. Was die weiteren betrifft, schauen wir uns noch die Abfahrtstrainings an. Die Kombination könnte mitunter auch noch ausschlaggebend sein, wir werden die Entscheidung also bis zum Schluss offen halten, da bleibt uns gar nichts anderes übrig", erklärte Kriechbaum.

Nicole Schmidhofer Foto: AFP

Die weiteren Anwärterinnen sind Anna Veith, Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler und Ricarda Haaser. Für Mirjam Puchner ist die Saison hingegen nach ihrer am Mittwoch im Abfahrtstraining erlittenen Unterschenkelfraktur vorbei. In der Kombination am Freitag treten Michaela Kirchgasser, Rosina Schneeberger, Scheyer und Haaser an.

Christine Scheyer Foto: GEPA