Fix! Schlierenzauer feiert in Polen sein Comeback

Es ist so weit: Skisprung- Weltcup- Rekordsieger Gregor Schlierenzauer wird Mitte Jänner in Wisla sein Weltcup- Comeback geben! Sein Manager Hubert Neuper erklärte am Freitag, dass die Rückkehr des dann 27- jährigen Tirolers bei den Springen am 14. und 15. Jänner in Polen "fix" sei.