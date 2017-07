Fix! Rapidler Jelic unterzeichnet bei Rijeka

B

hatte Sportchef Fredy Bickel noch regelmäßig aufs Handy geblickt. "Ich erwarte jeden Moment einen Anruf aus Kroatien. Wir rechnen damit, dass sich Matej Jelic sich womöglich noch heute mit Rijeka einig wird", hatte Bickel gemeint.

Ein bisserl hat's dann doch gedauert. Am Freitagnachmittag aber wurde dann doch Vollzug gemeldet: Jelic übersiedelt leihweise bis Sommer 2018 nach Kroatien, wird bei Rijeka Kollege von Ex- Austrianer Alex Gorgon. Dann kann Rijeka die Kaufoption auf Jelic ziehen. In 54 Pflichtspielen waren Jelic bei Rapid neun Tore gelungen.

Schwerer Stand bei Djuricin

Cheftrainer Djuricin hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass Jelic bei Rapid in der kommenden Saison - ebenso wie Philipp Prosenik - einen schweren Stand bei Rapid gehabt hätte, zumal er vor hat, hauptsächlich mit nur einem Stürmer zu spielen.

Hier das krone.tv- Interview mit Djuricin zu diesem Thema:

Kommt jetzt ein neuer Stürmer?

Dass Jelic jetzt von der (zu) üppigen Kaderliste gestrichen wird, gewährt Rapid wieder Gestaltungsspielraum am Transfermarkt. Ein Stürmer könnte jetzt doch noch kommen - allerdings auch abhängig davon, wann Kvilitaia wieder fit wird. "Die finanzielle Unterstützung vom Christoph (Peschek, Anm.) sollte ich für einen etwaigen Transfer jedenfalls bekommen", so Sportchef Bickel. Wirtschaftschef Peschek hatte am Donnerstag immerhin zwei neue Sponsoren und ein Gesamtbudget von immerhin 30 Millionen Euro für die neue Saison präsentiert.