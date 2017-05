Fix: Hypo Tirol spielt in deutscher Volleyballliga

Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, so der Name der Mannschaft, erhielt die Lizenz unter Auflagen, kann aber die Zehnerliga komplettieren.

Nach zehn Meistertiteln in Österreich, vier davon in Folge, war Hypo Tirol auf der Suche nach Neuem und kehrt nun der heimischen Liga den Rücken. Vom österreichischen Verband (ÖVV) hatte der Verein schon in der vergangenen Woche nach anfänglich strikter Ablehnung die Freigabe erhalten.