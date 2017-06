Fix! Friesenbichler bleibt Austrianer

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, soll die Ablösesumme für den Angreifer deutlich unter der ursprünglich vereinbarten einen Million liegen. Somit zogen die Verantwortlichen der Austria die neu ausverhandelte Kaufoption in Friesenbichlers Leihvertrag.

Noch heute soll mit dem bisherigen Verein, dem portugiesischem Meister Benfica Lissabon, alles endgültig geregelt werden. Vor allem der Coach der Violetten, Thorsten Fink, hatte sich in den vergangen Tagen für eine Verpflichtung des ehemaligen U21- Teamspielers stark gemacht.

Tauziehen beendet

Die Verhandlungen zwischen der Austria und Benfica hatten sich immer mehr in die Länge gezogen. Seit 2015 spielte Friesenbichler auf Leihbasis bei der Austria und absolvierte in der Zeit 79 Partien bei denen ihm 21 Treffer gelangen. Auch die Verpflichtung von Fink- Wunschsspieler Heiko Westermann soll am Freitag über die Bühne gehen. Am Donnerstag hatte sich die Austria bereits im Fall Monschein mit der Admira verständigt und den Transfer damit perfekt gemacht.