Fink zum FC Basel? Austria weiß von nichts

"Uns liegt kein Angebot vor", heißt es von der Austria auf Anfrage - was den "Blick" nicht davon abhält, Finks Chancen auf den Trainer- Stuhl in Basel mit 60 Prozent zu beziffern. Begründung: "Er feierte mit Marco Streller und Alex Frei grosse Erfolge beim FCB - auch international. Zudem stimmt es menschlich." In der Tat holte Fink mit Basel zwischen 2009 und 2011 zwei Meisterschaften, einen Cup- Titel und zog zweimal in die Champions- League- Gruppenphase ein. Von Basel aus ging es für Fink 2011 zum HSV.

Fischer hat ausgedient

Basel hatte am Montag bekannt gegeben, künftig ohne den aktuellen Cheftrainer Urs Fischer zu planen - obwohl dem FCB der erneute Gewinn der Meisterschaft praktisch nicht mehr zu nehmen ist. "Ich finde es sehr schade, dass es nun für uns beim FCB zu Ende geht. Wir durften hier zwei sehr gute Jahre verbringen", wird Fischer zitiert. Der neue Trainer soll in den nächsten Wochen präsentiert werden.

Ob der neue Chefcoach, der im Sommer loslegen soll, dann noch mit Marc Janko zusammenarbeiten wird, ist fraglich. Jankos Vertrag läuft mit 30. Juni aus.