Fink: Neue Reize, aber kein Elfer- Training!

Viele offene Fragen vor der Partie im Happel- Stadion, erste Antworten darauf gab es bereits am Dienstag von Trainer Thorsten Fink:

"Wir wissen, was Samstag beim 0:2 gefehlt hatte, haben die taktischen Fehler realistisch analysiert, intern total harte Kritik geübt. Der Mannschaft fehlte die Begeisterung, um Platz zwei in der Tabelle zu holen, diese Entschlossenheit muss im Cup zurückkehren, denn das Finale ist ein Riesenziel!"

"Es wird personelle Wechsel geben, wir werden innerhalb der Mannschaft neue Reize setzen!"

"Der Cup ist eine gute Gelegenheit, um positive Energie aufzubauen!

Worte, denen die Taten am Mittwoch ab 18 Uhr folgen sollen. Wobei Fink, sonst kein Freund eines Heim- Unentschiedens ("In der Liga für mich nicht akzeptabel") mit einer möglichen Verlängerung und Elferschießen auch gut leben könnte: "Damit haben wir in der Qualifikation für die Europa League gute Erfahrungen gemacht."

Foto: GEPA

Womit er den Aufstieg in Trnava meint, so wie damals gab's auch diesmal kein spezielles Elfertraining. "Ich hab's mir kurz überlegt", so Fink, "aber was sich bewährt hat, soll man nicht ändern. Lieber wär's mir jedoch schon, wenn wir nach 90 Minuten alles entschieden hätten ..."

Peter Klöbl, Kronen Zeitung