Finanzielle Probleme: First Vienna FC vor dem Aus

Der Drittligist First Vienna FC steht praktisch vor dem Aus. Am 21. Jänner verstarb der Hauptgeldgeber Martin Kristek plötzlich und unerwartet im Alter von 44 Jahren. Er war alleiniger Gesellschafter des Sponsors "Care- Energy" mit Sitz in Hamburg. Seit seinem Tod fließen keine finanziellen Mittel mehr nach Döbling. Die Spieler und Trainer bekamen demnach ihre Dezember- Gehälter nicht ausgezahlt. Wie der "Falter" berichtet, hat General Manager Gerhard Krisch bestätigt, dass dem Klub der Konkurs droht, sollte kein neuer Hauptsponsor gefunden werden.

Trainer Johann Kleer Foto: GEPA

Zudem trat nach Kristeks Tod auch sein Vater Richard Kristek als Präsident zurück. Somit steht Österreichs ältester Klub ohne Führung da. Beim Klub ist man auf ein "Worst- Case- Szenario" vorbereitet. Für die Spieler ist die Situation alles andere als optimal, denn seit 31. Jänner ist das Transferfenster geschlossen. Trainer Hans Kleer hat alle dazu aufgefordert, sich zu entscheiden, ob sie bereit seien, bis Sommer zu bleiben und die Saison zu Ende zu spielen.

Katzer glaubt an die Vienna

Vienna- Kapitän und ehemaliger Rapid- Spieler Markus Katzer betonte: "Wir haben gültige Arbeitsverträge, und die Spieler glauben alle an die Vienna." Ein Abschied kommt für ihn nicht infrage. Der 37- Jährige möchte seine Karriere auf der Hohen Warte beenden, trotz finanzieller Probleme.

Markus Katzer Foto: GEPA

Dabei wollte die Vienna hoch hinaus. Mit Spielern wie Mensur Kurtisi, Jannick Schibany und Markus Katzer hatte man sich den Aufstieg von der Regionalliga Ost in die erste Liga als Ziel gesetzt. Laut Kristek sollte sogar der Durchmarsch in die Bundesliga gelingen, ganz nach dem Vorbild von Hoffenheim. Derzeit rangiert die Vienna zwei Punkte hinter Tabellenführer Austria Wien II auf Platz drei.

Doch der Titelkampf rückt jetzt in weite Ferne. Stattdessen kämpft der sechsfache österreichische Meister - der letzte Titel konnte 1955 erobert werden - um seine Existenz. Am 4. März empfängt der SC Ritzing die Döblinger zum Frühjahrsstart.