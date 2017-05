FIFA hebt Nationalteam- Sperre von Messi auf

Diese Sanktionen wurden nun aufgehoben. Allerdings musste Argentinien bereits eine Partie ohne Messi auskommen und verlor dabei in Bolivien mit 0:2. Derzeit liegt der zweifache Weltmeister in der südamerikanischen WM- Quali nur auf Platz fünf, der zur Play- off- Teilnahme gegen einen Ozeanien- Vertreter berechtigt. Das nächste Match steigt am 31. August auswärts gegen Uruguay.

In der Urteilsbegründung der Berufungskommission hieß es, Messis Verhalten sei zwar "verwerflich" gewesen, allerdings seien die Beweise für eine derartige Bestrafung "nicht ausreichend" gewesen. Dem Barcelona- Star war vorgeworfen worden, einen Schiedsrichter- Assistenten beschimpft zu haben. Das Vergehen war im Schiedsrichter- Bericht nicht vermerkt worden, die Sanktionen wurden erst danach aufgrund von Video- Aufnahmen ausgesprochen.