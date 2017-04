Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Fußballer

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

07:25 Uhr: +FUSSBALL+

Mehrere Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Henriquez! Nach den tödlichen Schüssen auf Panamas Teamspieler Amilcar Henriquez sind mehrere Menschen festgenommen worden. Es werde gegen acht Verdächtige ermittelt, darunter drei Minderjährige, berichtete die Zeitung "La Prensa" am Montag. Bei Hausdurchsuchungen hätten die Ermittler Waffen sichergestellt. Henriquez war am Samstag vor seinem Haus in der nördlichen Provinz Colon niedergeschossen worden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei dem Angriff kam eine weitere Person ums Leben, eine dritte wurde verletzt. Das Motiv war zunächst unklar. Polizeichef Omar Pinzon sagte im Fernsehsender TVN, es werde noch nach den Hintermännern der Tat gesucht. Henriquez galt als einer der besten Fußballspieler des mittelamerikanischen Landes. Der 33- Jährige hatte am Mittwoch noch beim 3:2- Sieg seines Vereins Arabe Unido gegen Chorrillo in der heimischen Liga auf dem Platz gestanden. Ende März spielte er mit der Nationalmannschaft beim WM- Qualifikationsspiel gegen die USA (1:1) in Panama.

21:14 Uhr: +BASKETBALL+

Letzte ABL- Play- off- Plätze an Wels und Traiskirchen! WBC Wels und Arkadia Traiskirchen haben sich am Montag in der 33. Runde der Basketball- Bundesliga die letzten Play- off- Plätze gesichert. Die Oberösterreicher sind nach einem 84:65- Heimsieg über den Vorletzten UBSC Graz ebensowenig aus den Top 6 zu verdrängen wie die Niederösterreicher nach einem 75:59 beim abgeschlagenen Schlusslicht Klosterneuburg. BC Vienna fixierte dank eines Heim- 78:66 über die Fürstenfeld Panthers vorzeitig Endrang vier, womit die Wiener im Viertelfinale mit Heimvorteil beginnen. Der überlegene Spitzenreiter Oberwart Gunners gewann vor eigenem Publikum das Spitzenspiel gegen die Swans Gmunden aufgrund einer starken Schlussphase mit 77:73.

20:55 Uhr: +FUSSBALL+

Brighton & Hove Albion steigt in Premier League auf! Brighton & Hove Albion steht als erster diesjähriger Aufsteiger in die englische Premier League fest. Die "Seagulls" gewannen am Montag gegen Wigan mit 2:1, profitierten vom 1:1 zwischen Huddersfield und Derby County und sind nun schon drei Runden vor Schluss nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. Damit ist der Klub aus der südenglischen Küstenstadt nach 34- jähriger Abwesenheit wieder im Oberhaus vertreten.

20:10 Uhr: +FOOTBALL+

Vikings besiegen Blue Devils 69:0!

Ergebnis der österreichischen American Football League (AFL/Woche 3):

Dacia Vikings Vienna - Cineplexx Blue Devils 69:0

18:44 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Kenianer Kirui und Kiplagat gewannen Boston- Marathon! Die kenianischen Läufer haben den Boston- Marathon dominiert. Bei der 121. Auflage des Lauf- Klassikers siegte am Montag bei den Männern Geoffrey Kirui, bei den Frauen war Edna Kiplagat nach 42,195 Kilometern die Schnellste. Kirui setzte sich in 2:08:37 Stunden vor dem US- Amerikaner Galen Rupp und dem Japaner Suguru Osako durch. Kiplagat verwies nach 2:21:52 Stunden die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin Rose Chelimo sowie die US- Amerikanerin Jordan Hasay auf die Plätze zwei und drei.

18:20 Uhr: +EISHOCKEY+

EHC Red Bull München ist erneut deutscher Meister! Der EHC Red Bull München hat seinen Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga erfolgreich verteidigt. Der Favorit feierte am Montag vor 6143 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Olympia- Eishalle ein 4:0 über die Grizzlys Wolfsburg und holte damit den nötigen vierten Sieg in der Best- of- Seven- Finalserie. Für München war es der insgesamt zweite Meistertitel, sie entschieden die Serie mit 4:1 für sich. Wolfsburg dagegen ging auch bei der dritten Finalteilnahme in der Vereinshistorie leer aus.

16:34 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Ladies- Cup- Finale lautet St. Pölten - Neulengbach! SKN St. Pölten und NÖSV Neulengbach bestreiten am 20. Mai das Finale des österreichischen Ladies- Cup. Die Damen von St. Pölten gewannen am Montag in Linz gegen Union Kleinmünchen mit 5:0, Neulengbach siegte beim Vorarlberger Klub FFC Vorderland 4:1. Diese Final- Konstellation gab es bereits in den vergangenen vier Jahren, wobei immer St. Pölten beziehungsweise der Vorgänger- Verein ASV Spratzern die Oberhand behielt.

16:04 Uhr: +RADSPORT+

Routinier Scarponi gewann Alps- Auftakt in Innsbruck! Routinier Michele Scarponi hat am Montag in Tirol die erste Etappe der Tour of the Alps für sich entschieden und die Gesamtführung übernommen. Der 37- jährige Italiener gewann den Auftakt von Kufstein nach Innsbruck mit dem Schlussanstieg zur Hungerburg vor dem Briten Geraint Thomas (Sky) und dem Franzosen Thibaut Pinot (FDJ). Scarponi sorgte damit für den ersten Saisonsieg der Astana- Mannschaft. Die Österreicher um Stefan Denifl und Matthias Krizek spielten im Wettstreit mit den zahlreich angetretenen World- Tour- Profis im 3,7 km langen Schlussanstieg keine entscheidende Rolle.

14:58 Uhr: +TENNIS+

Deutscher Zverev in Monte Carlo locker weiter!

MONTE CARLO (ATP- Masters, 4,274 Mio. Euro, Sand) - 1. Runde:

Roberto Bautista (ESP- 12) - Nikoloz Basilashvili (GEO) 1:6,6:3,7:5

Alexander Zverev (GER- 14) - Andreas Seppi (ITA) 6:1,6:2

Pablo Cuevas (URU- 16) - Viktor Troicki (SRB) 6:3,6:0

Nicolas Almagro (ESP) - Martin Klizan (SVK) 4:6,6:3,6:1

Diego Schwartzman (ARG) - Bernard Tomic (AUS) 6:1,7:6(3)

Kyle Edmund (GBR) - Daniel Evans (GBR) 7:5,6:1

12:28 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Verstärkungen für Elitefeld des Wien- Marathons! Das Elitefeld für den Wien- Marathon am Sonntag hat kurzfristig Verstärkung erhalten. Zu den Assen um Eliud Kiptanui (KEN/Bestzeit 2:05:21 Stunden) und Deribe Robi (ETH/2:05:58) wurden der Vorjahresvierte Silas Limo, Vincent Kipchumba, Zweiter beim Berlin- Halbmarathon Anfang April, sowie der frühere Wien- Sieger Luke Kibet verpflichtet. Bei den Damen kam Nancy Kiprop (2:25:13) hinzu. Valentin Pfeil und Christian Robin sowie Karin Freitag und Katharina Zipser wollen bei der 34. Auflage die heimischen Farben hochhalten. Die Streckenrekorde halten der Äthiopier Getu Feleke (2:05:41/im Jahr 2014) bzw. die Italienerin Maura Viceconte (2:23:47/2000).

12:09 Uhr: +FUSSBALL+

Fan in Argentinien nach Cordoba- Derbyausschreitungen im Koma! Ein argentinischer Fan befindet sich nach dem Stadtderby von Cordoba zwischen Belgrano und Talleres (1:1) im Koma. Zwei andere Männer wurden im Zuge von Auseinandersetzungen im Stadion wegen Mordversuchs festgenommen, berichteten lokale Medien am Sonntag. Der schwer verletzte Belgrano- Anhänger war nach einer Schlägerei meterweit auf einen Unterrang gestürzt und dort liegengeblieben.

11:44 Uhr: +RADSPORT+

Gilbert verpasst nach Sieg und Sturz weitere Ardennen- Klassiker! Rad- Star Philippe Gilbert muss die restlichen Ardennen- Klassiker in seiner belgischen Heimat verletzungsbedingt auslassen. Der Ex- Weltmeister erlitt am Sonntag auf dem Weg zu seinem vierten Sieg im Amstel Gold Race bei einem Sturz eine Nierenblessur. Das hätten ärztliche Untersuchungen noch am Renntag ergeben, gab sein Quick- Step- Team am Montag bekannt. Der in dieser Saison unter anderem auch schon bei der Flandern- Rundfahrt siegreiche Gilbert muss rund eine Woche pausieren. Der 34- Jährige verpasst deshalb die in dieser Woche folgenden Ardennen- Rennen Fleche Wallonne und Lüttich- Bastogne- Lüttich, die er 2011 beide gewonnen hat.

11:13 Uhr: +MOTORSPORT+

Toyota gewinnt WEC- Auftakt - Lietz Klassendritter! Toyota hat am Sonntag das Auftaktrennen der Langstrecken- WM (WEC) in Silverstone gewonnen. Das Trio der früheren Formel- 1-Piloten Sebastien Buemi, Anthony Davidson und Kazuki Nakajima setzte sich beim Sechs- Stunden- Rennen vor zwei Porsche- Teams durch. Der Niederösterreicher Richard Lietz fuhr in der GTE- Pro Klasse mit seinem französischen Teamkollegen Frederic Makowiecki im Porsche 911 RSR auf Rang drei. Das nächste WEC- Rennen steht in drei Wochen in Spa- Francorchamps auf dem Programm.

11:02 Uhr: +OLYMPIA+

2.018- km- Fackellauf für Pyeongchang beginnt im November! Der im November beginnende Fackellauf für die Winterspiele 2018 in Südkorea führt über 2.018 Kilometer durch das asiatische Land. Das olympische Feuer soll ab 1. November an 100 Tagen von 7.500 Fackelträgern durch 17 Städte und Provinzen bis zum Austragungsort Pyeongchang gebracht werden, teilten die Organisatoren der Großveranstaltung (9. - 25. Februar 2018) am Montag mit.

10:50 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State mit Auftaktsieg im NBA- Play- off! Topfavorit Golden State Warriors ist mit einem Sieg in die NBA- Play- offs gestartet. Die Kalifornier bezwangen die Portland Trail Blazers mit etwas Mühe zu Hause 121:109. Superstar Kevin Durant kam in seinem ersten Play- off- Spiel für die Warriors auf 32 Punkte und zehn Rebounds. Für Außenseiter Portland waren auch 75 Punkte seines Star- Duos CJ McCollum (41) und Damian Lillard (34) zu wenig.

NBA- Play- off- Ergebnisse - 1. Runde ("best of seven"), 1. Spiele:

Eastern Conference:

Boston Celtics - Chicago Bulls 102:106 (Stand in der Serie 0:1)

Washington Wizards - Atlanta Hawks 114:107 (Stand 1:0)

Western Conference:

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 121:109 (Stand 1:0)

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118:87 (Stand 1:0)

10:01 Uhr: +TENNIS+

Finale in Houston an US- Amerikaner Johnson!

HOUSTON (ATP, 535.625 Dollar, Sand) - Finale:

Steve Johnson (USA- 4) - Thomaz Bellucci (BRA- 8) 6:4,4:6,7:6(5)

07:49 Uhr: +EISHOCKEY+

Rangers nach Niederlage im NHL- Play- off erstmals zurück! Die New York Rangers mit Michael Grabner haben ihr erstes Heimspiel in der Play- off- Serie gegen die Montreal Canadiens in der National Hockey League (NHL) verloren. Im Madison Square Garden fanden die Rangers kein Rezept gegen stark auftretende Kanadier, die nur 21 Schüsse auf ihr Tor zuließen. Mit dem 3:1- Auswärtssieg gingen die Canadiens in der "best- of- seven"- Serie 2:1 in Führung. Den Sieg des Rekordmeisters aus Montreal brachten Tore von Artturi Lehkonen, Shea Weber und Alexander Radulow auf Kurs. Der einzige Treffer der Rangers fiel knapp drei Minuten vor Spielende, als ein Schuss von Verteidiger Brady Skjei vom Bein eines Montreal- Spielers unhaltbar abgefälscht wurde. Grabner blieb bei drei Schüssen aufs Tor ohne Erfolg. Spiel Nummer vier findet am Dienstagabend (Ortszeit) erneut im Madison Square Garden statt.

Play- off- Ergebnisse National Hockey League (NHL) - 1. Runde ("best of seven"), 3. Spiele:

Eastern Conference:

New York Rangers (mit Grabner) - Montreal Canadiens 1:3 (Stand in der Serie 1:2)

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:5 n.V. (Stand 0:3)

Western Conference:

St. Louis Blues - Minnesota Wild 3:1 (Stand 3:0)

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 0:1 (Stand 1:2)

19:34 Uhr: +TENNIS+

Coric gewinnt Marrakesch- Finale gegen Kohlschreiber! Der 20- jährige Kroate Borna Coric hat beim Sandplatz- Turnier in Marrakesch auf spektakuläre Art seinen ersten ATP- Titel gewonnen. Im Finale setzte sich die Nummer 79 der Welt nach fünf abgewehrten Matchbällen 5:7, 7:6 (3), 7:5 gegen den 13 Jahre älteren Deutschen Philipp Kohlschreiber (ATP 32) durch. In Chennai und ebenfalls Marrakesch hatte Coric 2016 seine ersten beiden Endspiele verloren.

18:42 Uhr: +EISHOCKEY+

Team- Youngster Rossi schoss ÖEHV- Team zu Sieg bei U18- C-WM! Der mit Abstand jüngste Spieler des Turniers hat Österreichs Eishockeyjunioren zum zweiten Sieg im zweiten Spiel der U18- WM der Division 1B (C- WM) geschossen. Der 15- jährige Marco Rossi, Legionär bei den Zürich Lions, erzielte am Sonntag beim 4:3- Sieg in Bled gegen Slowenien die Tore zum 1:0 (7.) und 4:3 (54.). David Maier (15./PP) und Benjamin Baumgartner (44.) steuerten die weiteren Treffer bei. Nach zwei Runden liegt Österreich punktegleich mit der Ukraine auf Rang zwei, das wohl entscheidende Duell um den Aufstieg mit den Osteuropäern steigt am Mittwoch.

18:14 Uhr: +FUSSBALL+

Nina Burger mit Doppelpack! Der SC Sand ist erneut ins deutsche Fußball- Cup- Finale der Frauen eingezogen. Das Team aus Unterfranken setzte sich am Sonntag im Halbfinale bei Bayer Leverkusen auch dank zweier Treffer von ÖFB- Stürmerin Nina Burger (10., 62.) mit 4:0 durch. Ihre Nationalteam- Kollegin Verena Aschauer erzielte ebenfalls ein Tor (16.), mit Laura Feiersinger kam noch eine dritte Österreicherin für Sand zum Einsatz. Sand trifft in der Neuauflage des Vorjahres- Endspiels am 27. Mai im Kölner Rheinenergie- Stadion auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der 2016 mit 2:1 die Oberhand behalten hat.

18:13 Uhr: +PFERDESPORT+

Köfler gewann Casino- Grand- Prix- Auftakt in Linz! Dieter Köfler hat am Sonntag in Linz den Saisonauftakt des Casino Grand Prix der Springreiter gewonnen. Der Kärntner setzte sich auf Askaban vor der Tirolerin Vanessa Pfurtscheller auf Warland und dem Burgenländer Franz Steinwandtner auf Orage D'Ete durch.

17:17 Uhr: +RADSPORT+

Oberösterreicher Gogl bei Amstel Gold Race auf Rang acht! Der Oberösterreicher Michael Gogl hat am Sonntag beim zur Radsport- World- Tour zählenden Amstel Gold Race Platz acht belegt. Der Trek- Fahrer lag nach 261 Kilometern von Maastricht nach Berg en Terblijt 1:10 Minuten hinter dem belgischen Sieger Philippe Gilbert (Quick- Step). Für den 34- jährigen Gewinner der vorwöchigen Flandern- Rundfahrt war es bereits der vierte Triumph beim Amstel Gold Race, zuvor hatte er sich 2010, 2011 und 2014 durchgesetzt.

17:06 Uhr: +TENNIS+

17- jährige Tschechin Vondrousova holt WTA- Turnier in Biel!

Die 17- jährige Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 233) hat die erstmalige Austragung des Bieler WTA- Turniers gewonnen. Die Juniorin gewann das Finale gegen die Estin Anett Kontaveit (WTA 99) in 1:43 Stunden mit 6:4, 7:6(6). Vondrousova feierte inklusive Qualifikation in Biel acht Siege, im Halbfinale hatte sie auch die topgesetzte Tschechin Barbora Strycova geschlagen.

12:11: +MOTORSPORT+

Schumacher kollidiert in Formel 3 - Habsburg Zwölfter! Mick Schumacher hat in seinem dritten Rennen der Formel- 3-Europameisterschaft in Silverstone erstmals die Punkteränge verpasst. Der 18- jährige Sohn von Formel- 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fiel nach einer Kollision in der zweiten Runde ans Ende des 19- köpfigen Starterfeldes zurückfiel und wurde schließlich 18. Der Österreicher Ferdinand Habsburg belegte den zwölften Platz. Bei seinem Debüt in der stärksten Formel- 3-Nachwuchsserie war Schumacher am Karfreitag auf den achten Platz gefahren, tags darauf hatte er Rang sechs belegt. Habsburg, der für das Team Carlin startet, hatte in Silverstone bereits einen zwölften (Freitag) sowie einen 13. Platz (Samstag) eingefahren. Der Sieg ging am Sonntag an den Briten Callum Ilott vom Prema Powerteam.

12:06 Uhr: +RADSPORT+

Eberhardt im WM- Punkterennen in Hongkong Zwölfte! Verena Eberhardt ist am Sonntag im Punkterennen bei den Bahnrad- Weltmeisterschaften in Hongkong auf den zwölften Platz gefahren. Die Burgenländerin schaffte nicht mehr als drei Punkte. Der Sieg ging an die Britin Elinor Barker. Im Madison- Bewerb bei den Männern schieden Andreas Müller und Andreas Graf frühzeitig aus.

11:12 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Schnetzer/Eglseer verlieren in Langkawi im Finale! Florian Schnetzer/Peter Eglseer haben sich beim Beachvolleyball- Turnier in Langkawi erst im Finale geschlagen geben müssen. Das ÖVV- Duo unterlag den Kubanern Diaz Gomez Nivaldo Nadir/Sergio Reynaldo Gonzalez Bayard bei dem World- Tour- Event 0:2 (- 17,- 18). Bei den Damen besiegten Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig im rein österreichischen Spiel um Platz drei Nadine und Teresa Strauss 2:0 (18,13).

11:02 Uhr: +EISHOCKEY+

Chicago kassiert in NHL- Play- off zweite Heimniederlage! Die Nashville Predators haben in der ersten Play- off- Runde der NHL auch das zweite Auswärtsspiel gegen die favorisierten Chicago Blackhawks für sich entschieden. Das Team aus Tennessee feierte am Samstagabend nach einem 1:0- Sieg am Donnerstag einen überzeugenden 5:0- Sieg. Nashville hatte sich als letztes Team der Western Conference für die Play- offs qualifiziert, Chicago führt die Setzliste an.

NHL- Play- off- Ergebnisse - 1. Runde ("best of seven"), 2. Spiele:

Eastern Conference:

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 3:4 n.V. (Stand in der Serie 1:1)

Ottawa Senators - Boston Bruins 4:3 n.V. (Stand 1:1)

Western Conference:

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 0:5 (Stand 0:2)

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:2 (Stand 2:0)

10:47 Uhr: +FUSSBALL+

"Schweini" trifft schon wieder! Bastian Schweinsteiger erzielte am Samstag beim 3:0- Heimsieg von Chicago Fire gegen die New England Revolution seinen zweiten Saisontreffer in der Major League Soccer. Die New York Red Bulls bezwangen DC United ebenfalls zu Hause mit 2:0, der Steirer Daniel Royer war bis zu einer Auswechslung in der 70. Minute einer der auffälligsten Spieler in der Offensive der New Yorker.

10:00 Uhr: +FUSSBALL+

Real Madrid beim All- Star- Spiel der Major League Soccer! Real Madrid trifft im Sommer beim alljährlichen All- Star- Spiel der Major League Soccer (MLS) auf eine Auswahl der nordamerikanischen Profiliga. Die Partie des Champions- League- Siegers um Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird am 2. August in Chicago ausgetragen, wie die MLS am Samstag mitteilte.

09:42 Uhr: +RADSPORT+

Bahnrad- WM 2018 im niederländischen Apeldoorn! Die Bahnrad- Weltmeisterschaften 2018 finden vom 28. Februar bis zum 4. März 2018 im niederländischen Apeldoorn statt. Das gab der Radsportweltverband UCI am letzten Tag der Titelkämpfe in Hongkong bekannt. Apeldoorn ist zum zweiten Mal nach 2011 Schauplatz der WM. Der Gastgeber 2019 ist noch offen, die WM 2020 findet im Berliner Velodrom statt.

09:19 Uhr: +FUSSBALL+

Panamaischer Nationalspieler Henriquez erschossen! Einer der besten Fußballer Panamas ist in seiner Heimat erschossen worden. Der 33- jährige Nationalspieler Amilcar Henriquez sei beim Verlassen seines Hauses in der Provinz Colon niedergeschossen worden, sagte der Pressechef der panamaischen Polizei am Samstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP. Im Krankenhaus sei der Mittelfeldspieler seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden.

07:41 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl und Toronto starten mit Niederlage ins NBA- Play- off! Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf den Ostersonntag (MESZ) mit einer Niederlage ins Play- off der NBA gestartet. Sie verloren gegen die Milwaukee Bucks vor eigenem Publikum 83:97. Der Wiener Jakob Pöltl kam zu einem Kurzeinsatz. Spiel zwei der "best of seven"- Serie geht in der Nacht auf Mittwoch neuerlich im Air Canada Centre in Szene. Pöltl durfte beim Play- off- Auftakt aufs Parkett, als die Partie beim Stand von 77:95 aus Sicht der Kanadier längst entschieden war. In 1:46 Minuten verzeichnete er einen Steal. Raptors- Coach Dwane Casey hatte über weite Strecken der Begegnung wie erwartet auf eine Acht- Mann- Rotation gesetzt.

NBA- Play- off- Ergebnisse - 1. Runde ("best of seven"), jeweils 1. Spiel:

Eastern Conference:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 83:97 (Stand in der Serie 0:1)

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 109:108 (Stand 1:0)

Western Conference:

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 111:82 (Stand 1:0)

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 95:97 (Stand 0:1)

07:25 Uhr: +VOLLEYBALL+

Aich/Dob verkürzt in AVL- Finalserie gegen Tirol auf 1:2! Aich/Dob bleibt im Rennen um den Titel der Austrian Volley League (AVL) der Herren. Im dritten Spiel der "Best of seven"- Finalserie schrieben die Kärntner am Samstag erstmals an, feierten zuhause einen 3:2- (-20,23,- 18,20,12)- Erfolg über Titelverteidiger Hypo Tirol und stellten in der Serie auf 1:2. Die Innsbrucker haben am Dienstag (20.20 Uhr) zuhause die Chance auf den nächsten "Matchball".

07:14 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco holt Pflichtsieg gegen Dijon! AS Monaco hat am Samstag in der französischen Ligue 1 einen Pflichtsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim gewann trotz eines 0:1- Rückstandes noch mit 2:1 gegen Abstiegskandidat Dijon und verteidigte die Spitzenposition. Monaco liegt als Tabellenführer mit 77 Punkten weiter drei Zähler vor Paris Saint- Germain, das am Freitag 2:0 bei Angers SCO gewonnen hatte. Cedric Varrault (42. Minute) hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht. Nabil Dirar nach einem Freistoß (69.) und der eingewechselte Torjäger Radamel Falcao drehten die Partie (81.). Monaco empfängt am Mittwoch im Viertelfinal- Rückspiel der Champions League Borussia Dortmund. Das Hinspiel hatte der Klub aus der Ligue 1 einen Tag nach dem Anschlag auf den BVB- Mannschaftsbus mit 3:2 gewonnen.

