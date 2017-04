Ferrari- Triumph in Bahrain: Sebastian Vettel siegt

F errari-

Star Sebastian Vettel hat am Sonntag im dritten Rennen derWM seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Derjährige Deutsche setzte sich vor den beidenPiloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas durch. In derWertung übernahm Vettel die alleinige Führung sieben Punkte vor Hamilton, der zuletzt in China triumphiert hatte.

Daniel Ricciardo kam für Red Bull nicht über Platz fünf hinaus, sein Teamkollege Max Verstappen schied aus. Der nächste WM- Lauf steht in zwei Wochen in Sotschi in Russland auf dem Programm.

Endstand im GP von Bahrain - 57 Runden a 5,412 km (Rennlänge 308,238 km):

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33:53,374 Std.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +6,660 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +20,397

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +22,475

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +39,346

6. Felipe Massa (BRA) Williams +54,326

7. Sergio Perez (MEX) Force India +1:02,606 Min.

8. Romain Grosjean (FRA) Haas +1:14,865

9. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1:20,188

10. Esteban Ocon (FRA) Force India +1:35,711

11. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +1 Runde

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

13. Jolyon Palmer (GBR) Renault +1 Runde

14. Fernando Alonso (ESP) McLaren +3 Runden (Aufgabe)

Ausgeschieden: Marcus Ericsson (SWE/Sauber), Kevin Magnussen (DEN/Haas), Carlos Sainz jr. (ESP/Toro Rosso), Lance Stroll (CAN/Williams), Max Verstappen (NED/Red Bull)

Nicht gestartet: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren)

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) in der 46. Runde in 1:32,798 Min. (Schnitt: 209,950 km/h)

Der WM- Stand (nach 3 von 20 Rennen):

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 68 Punkte

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 61

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 38

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 34

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 25

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 22

7. Felipe Massa (BRA) Williams 16

8. Sergio Perez (MEX) Force India 14

9. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 10

10. Romain Grosjean (FRA) Haas 4

11. Kevin Magnussen (DEN) Haas 4

12. Esteban Ocon (FRA) Force India 3

13. Nico Hülkenberg (GER) Renault 2

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2

Der Stand in der Konstrukteurs- WM (nach 3 von 20 Rennen):

1. Ferrari 102 Punkte

2. Mercedes 99

3. Red Bull 47

4. Force India 17

5. Williams 16

6. Toro Rosso 12

7. Haas 8

8. Renault 2