Ferrari ist an Schumacher- Sohn Mick interessiert!

Der Teenager sei "sehr gut erzogen" und habe keine Starallüren. "Kompliment an die Eltern, die ihn so erzogen haben", betonte Rivola. Nach zwei Jahren in der Formel 4 wird Michael Schumachers Sohn dieses Jahr in der Formel 3 fahren.

Starten wird er wie in der zurückliegenden Saison der Formel 4 für den italienischen Rennstall Prema. "In seinem Alter ist er schon einem enormen Druck der Medien ausgesetzt, aber er geht damit bestens um", befand Rivola.

Mick Schumacher hat stets betont, dass sein Karriereziel der WM- Titel in der Formel 1 sei. Sein Vater fuhr von 1996 bis 2006 für Ferrari und gewann in dieser Zeit fünf seiner sieben WM- Titel. Ende 2013 hatte er einen schweren Skiunfall. Über den Zustand des 48- Jährigen sind keine Details bekannt.