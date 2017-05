Ferrari im Training vorne - Bottas- Bolide umgebaut

Im dritten Freien Training für den Großen Preis von Spanien am Sonntag hat Ferrari zurückgeschlagen. Der Finne Kimi Räikkönen markierte am Samstag auf dem Circuit de Barcelona- Catalunya die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel. Die Mercedes- Asse Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, am Freitag noch vor Ferrari, landeten auf den Plätzen drei und vier.