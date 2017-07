Felix Auböck - mit Markus Rogan auf einer Welle!

Nach Platz fünf über 400 m Kraul stürmte Felix Auböck bei der Schwimm- WM in Budapest auch über 800 m ins Finale, wo er als Vorlauf- Vierter in 7:49,24 Minuten den österreichischen Rekord um 6,62 Sekunden (!) regelrecht pulverisierte. Die Blitz- Erfolge des 20- jährigen Bad Vöslauers erinnern an Ex- Schwimmer Markus Rogan, dessen Karriere in verblüffender Parallelität begann!