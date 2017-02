Feiert Hirscher 28. Geburtstag mit 6. Gesamtsieg?

Womöglich wird Hirscher angesichts seines klaren Vorsprungs auf seine beiden Verfolger aber schon am 4. und 5. März in Kranjska Gora wieder den "WM- Hirscher" auspacken. Nach dem zweiten Gold in St. Moritz war er nämlich erneut zur Erkenntnis gekommen, dass es diesen Winter zwei Marcels gibt.

Foto: GEPA

"Podest oder Garnichts"

Nämlich "dass der Marcel Hirscher, der um den Gesamt- Weltcup fährt und der Marcel Hirscher, der WM- Medaillen gewinnen will, zwei verschiedene Athleten sind. Der erste muss schauen, dass er runterkommt, um in jedem Rennen Punkte zu sammeln, der zweite scheidet lieber aus, als am Ende auf WM- Platz vier zu landen", schrieb Hirscher. "Frei nach dem Motto, Podest oder Garnichts."

Was macht die Konkurrenz?

Wie Hirscher es in Kranjska Gora wirklich anlegt, wird wohl kurzfristig und nach dem kommenden Speed- Wochenende in Kvitfjell entschieden. Kristoffersen fährt bekanntlich keine Speedbewerbe und Pinturault ließ nach der bis auf das Frankreich- Gold im Team- Event für ihn völlig missglückten WM per Facebook ausrichten, er sei tief enttäuscht, verspreche aber, in Kranjska Gora stark zurückzukommen.

Doppelte Party

Das hat auch Hirscher bei seiner Mission "6. Gesamt- Weltcupsieg" vor. Er werde versuchen, in Kranjska Gora nochmals ordentlich zu punkten, versicherte der Weltcup- Führende. "Danach werden wir eh sehen, wo wir im Gesamt- Weltcup, im Riesentorlauf- und im Slalom- Weltcup stehen." Weil die Herren im Weltcup danach eine Woche rennfrei haben, könnte Hirscher dann nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch den noch nie da gewesenen, sechsten Weltcup- Gesamtsieg ausgiebig feiern.