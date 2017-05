Feierliche Audienz! Papst empfängt Buffon und Co.

Vier Spiele bzw. höchstens 18 Tage entscheiden über die Triple- Träume von Juventus Turin. Nachdem man den Matchball in der Serie A am Sonntag vorerst liegenließ, soll der erste von drei Titeln im Cupfinale am Mittwoch (21 Uhr) just im Olympiastadion von Rom gegen "Gastgeber" Lazio eingefahren werden. Doch Juves Formkurve könnte besser sein. Am Tag vor dem Duell in der Hauptstadt nahmen die Juve- Kicker noch eine Audienz beim Papst wahr, auch mit göttlichem Beistand soll der dritte Cupsieg en suite der Trophäensammlung hinzugefügt werden - das wäre neuer Rekord.