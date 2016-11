"Fehl am Platz!" BVB- Goalie schimpft nach Torparty

8:4 - das Gruppenspiel zwischen den Schwarz- Gelben und dem polnischen Vertreter aus Warschau ging in die Geschichte ein! Mit zwölf Toren war es die trefferreichste Partie in der Champions- League- Historie.

Foto: APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Die Fans im ausverkauften Signal- Iduna- Park waren begeistert, ganz anders sah es trotz des Erfolgs bei Weidenfeller, der für den verletzten Stammkeeper Roman Bürki ins Tor rückte, aus. "Es war heute für jeden Zuschauer toll, im Stadion gewesen zu sein. Aber für mich als Torhüter war der Abend bescheiden", schimpfte der Goalie, "ich kam mir etwas fehl am Platz vor." Weidenfeller warnte: "Es gibt Punkte, über die wir sprechen sollten!"

Mitleid bekam er von seinem Coach: "Er ist erstmal zurecht sauer - wie jeder Torhüter, der so viele Tore bekommt", so Tuchel, der mit der Defensivleistung ganz und gar nicht zufrieden war. Nun kommt es in zwei Wochen zum Endspiel um den Gruppensieg bei Titelverteidiger Real Madrid (2:1 bei Sporting Lissabon). Ob sich die Defensive wieder so löchrig und die Offensive erneut so torfreudig zeigt, bleibt abzuwarten …

Hier im Video sehen Sie Dortmunds 1:0- Erfolg am vergangenen Liga- Wochenende im Schlage gegen Bayern München:

Video: SKY DE