Fegerl in dritter WM- Runde ausgeschieden

Mit Stefan Fegerl hat sich am Freitag auch der letzte im Einzelfeld verbliebene ÖTTV- Spieler bei den Tischtennis- Weltmeisterschaften in Düsseldorf verabschieden müssen. Die Nummer 18 des Turniers aus Österreich verlor gegen den als Nummer 44 eingestufte Koreaner Jeong Sang- eun 2:4 (- 10,8,- 6,9,- 5,- 1). Wie schon bei der WM 2015 belegt er damit in der Endabrechnung den geteilten 17. Platz.