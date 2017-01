Federer zieht ohne Satzverlust in Runde drei ein

Die Schweizer Tennis- Stars Roger Federer und Stan Wawrinka sind am Mittwoch im Gleichschritt in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Der vierfache Melbourne- Sieger Federer, der in der ersten Runde den Niederösterreicher Jürgen Melzer eliminiert hatte, bezwang den US- Amerikaner Noah Rubin 7:5,6:3,7:6(3). Wawrinka, der 2014 triumphiert hatte, besiegte Steve Johnson (USA) 6:3,6:4,6:4.