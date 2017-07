Federer siegt & macht Thiem zur Nummer 7 der Welt!

Mit seinem zwölften Halbfinal- Einzug an der Church Road übertraf Federer nun Jimmy Connors. Erreicht der Schweizer das Finale am Sonntag, wird er mit dem US- Amerikaner gleichziehen, was die Anzahl an Partien betrifft.

Mit der Niederlage von Raonic rückt der Österreicher Dominic Thiem wieder auf Platz sieben der Weltrangliste vor und egalisiert damit seine bisherige Top- Position, Gratulation!

Murray & Djokovic out

Nach Andy Murray ist am Mittwoch auch der dreifache Turniersieger und ehemalige Weltranglisten- Erste Novak Djokovic in Wimbledon ausgeschieden. Der 30- jährige Tennisprofi aus Serbien gab am Mittwoch in seinem Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych, der im Achtelfinale Dominic Thiem aus dem Bewerb geworfen hatte, beim Stand von 6:7 (2), 0:2 verletzt auf. Djokovic hatte sich am Ellbogen und an der Schulter behandeln lassen. Der 31- jährige Berdych trifft bei dem Grand- Slam- Turnier in London jetzt auf Roger Federer. Er stand auch im Vorjahr im Wimbledon- Halbfinale.