Federer & Serena Williams in Indien nicht dabei

Die Tennisstars Roger Federer aus der Schweiz und Serena Williams aus den USA werden entgegen erster Ankündigungen bei der International Premier Tennis League (IPTL) in Asien fehlen. Die Topspieler seien schlichtweg zu teuer, erklärten die Organisatoren am Dienstag in einer Mitteilung. Man hoffe nun auf einen Start von Federer und Williams in einem der nächsten Jahre.