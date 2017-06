Federer nach Sieg gegen Zverev im Viertelfinale

Topfavorit Roger Federer hat beim Rasen- Tennisturnier in Halle das Viertelfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich am Donnerstag gegen den Deutschen Mischa Zverev mit 7:6(4), 6:4 durch. Federer, der das Turnier in Halle bereits acht Mal gewinnen konnte, trifft im Kampf um das Halbfinale auf den deutschen Titelverteidiger Florian Mayer.