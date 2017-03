Federer- Express weiter nicht zu stoppen

Achtzehn Jahre nach seinem Debüt in einem Turnier der zweithöchsten Kategorie in Miami steht Roger Federer dort im Halbfinale. Der 35- jährige Schweizer setzte sich am Donnerstag bei dem Masters- 1000- Turnier als Nummer vier gegen den Tschechen Tomas Berdych (10) mit 6:2, 3:6, 7:6(6) durch.