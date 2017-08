FC Liefering watscht harmlose Rieder 4:0 ab

Die hochgehandelte SV Ried musste in der vierten Runde der Ersten Liga bereits die zweite Niederlage hinnehmen. Und was für eine! Mit 0:4 ging der ehemalige Bundesligist beim FC Liefering unter. Dabei präsentierte sich der Bundesliga- Absteiger erschreckend schwach und war in allen Belangen unterlegen. Die jungen Lieferinger siegten auch in der Höhe absolut verdient. Damit zog der FC Liefering in der Tabelle an den Oberösterreichern vorbei.