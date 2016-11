FC Bayern kassiert in Rostow blamable 2:3- Watschn

Autsch! Bayern München hat sich in der Champions League gehörig blamiert. Der deutsche Rekordmeister kassierte in Russland beim FK Rostow eine peinliche 2:3- Niederlage, blieb im dritten Pflichtspiel in Folge sieglos und verspielte wohl die Chance auf den Sieg in der Gruppe D. Atletico Madrid reicht am späteren Abend zu Hause gegen PSV Eindhoven ein Punktgewinn, um sich vorzeitig Rang eins zu sichern.