Fast 100- jährige Frau mit Hirscher- Gruß überrascht

Auf der Piste könnte sie Marcel Hirscher nicht mehr einholen, dafür ist Luzia Musil im Daumendrücken eine echte Weltmeisterin.

Foto: Ö3, ANDREAS TRÖSTER

Ö3- Mann Peter L. Eppinger machte sich nämlich auf die Suche nach dem ältesten Fan des Skifahrers und wurde in einem Altersheim in seiner Nähe fündig. Mit fast 100 Jahren - in ein paar Tagen ist es so weit - schaut sie immer noch fleißig Skirennen.

Luzia Musil mit Peter L. Eppinger Foto: Ö3

Luzia Musil ist mit fast 100 Jahren Marcel Hirschers ältester Fan. Foto: Ö3

Da war die Freud' natürlich groß, als ihr der Weltmeister per Videobotschaft zum runden Jubiläum gratulierte. "100 Jahre - für mich ein echtes Vorbild. Hoffentlich schaffe ich das auch einmal." Das hoffen wir auch und wünschen alles Gute!

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung