Farce: Warum gibt's in Innsbruck kein Flutlicht?

FIS- Renndirektor Walter Hofer hat so wie andere Akteure das Fehlen eines Flutlichts auf der Innsbrucker Bergisel- Schanze bedauert. "Eines der großen Probleme ist das kleine Zeitfenster", so der Kärntner. In Innsbruck stünden für den Bewerb nur zwei Stunden zur Verfügung, bemängelte Hofer. "Das ist sehr wenig, wenn es Verzögerungen gibt, bleibt wenig Zeit." Stefan Kraft war eines der Windopfer bei der Bergisel- Farce. Was er vor dem Springen zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video!