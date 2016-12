Fans rätseln über kryptisches Alaba- Posting

"Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich weiß nur, dass ich nicht aufhören werde", schreibt der bekanntermaßen gläubige Alaba zu Weihnachten auf Facebook sinngemäß.

"Verlässt du die Bayern?"

Will Alaba damit sagen, dass er sein sportlich eher durchwachsenes Jahr 2016 abgehakt hat und nach vorne blickt? Oder bricht er, wie mehrere Fans darunter spekulieren, zu neuen Ufern auf? "Heißt das, dass du die Bayern verlässt?", heißt es etwa in einem Kommentar. Und gleich mehrere User wünschen sich Alaba zu ihren jeweiligen Lieblingsvereinen, etwa Barca, Real oder Manchester United.

Mit all diesen Vereinen wird Alaba ohnehin in regelmäßigen Abständen in Verbindung gebracht. Ob die Wechselgerüchte jetzt wieder befeuert werden? Ein leicht kryptisches Facebook- Posting könnte ausreichen ...