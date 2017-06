Fan bewirft Harry Kane mit Whiskyflasche

Das Finale des 114. "Battle of Britain" zwischen Schottland und England hatte es in sich. "Das war wohl das emotionalste Spiel in meiner Trainerkarriere", erklärte Schottlands Chefcoach Gordon Strachan nach der in letzter Minute verpassten Sensation. England traf beim Fußball- Klassiker in Glasgow am Samstagabend in der 93. Minute zum 2:2.

Bilder in britischen Medien zeigen nun eine unschöne Fan- Aktion: Beinahe wurden Torschütze Harry Kane und Co. beim Jubel von einer leeren Whiskyflasche getroffen. Die Flasche flog knapp an den Spielern vorbei und blieb auf dem Rasen liegen. Kane und seine Kollegen blieben zum Glück unverletzt.

England bleibt Tabellenführer in Gruppe F. Die Slowakei rückte mit einem 2:1 in Litauen auf zwei Punkte heran. Schottlands WM- Chancen sind indes nach nur zwei Siegen aus den sechs Spielen nur noch verschwindend klein.

