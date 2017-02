Falcons vs. Patriots - das ist der Super Bowl 51!

Letztere Kombi hatte vor der Saison niemand auf der Rechnung. Aber, Achtung! Atlanta hat die beste Offense der NFL. Mit der Waffe Julio Jones. Vierfacher Pro- Bowler, 40 Touchdowns und 1240 Receiving Yards im Schnitt pro Jahr aktuell der beste Receiver. "Er ist ein Biest", meint sein Passgeber Ryan. Für Teamkollege Sanu ist der 27- Jährige gar ein "Alien". Der auf dem College die 100 Meter in knapp über elf Sekunden lief. Weshalb Patriots- Coach Bill Belichick auf ihn eine Doppeldeckung ansetzen wird. Apropos: Ausgerechnet Belichick fragte Falcons- Manager Dimitroff 2012 um Rat, ob er im Draft auf fünf "Picks" verzichten solle, um Jones zu bekommen. Belichick riet ab, Dimitroff tat es dennoch - ein Glücksgriff!

Weil sich jeder Gegner auf ihn konzentriert, Jones Lücken aufreißt, in der Saison bereits 13 (!) Spieler Touchdown- Pässe von Ryan fingen. Nur ob das auch in Super Bowl 51 klappt? Die Patriots kennen die große Bühne, wo aus Spielern Helden werden. Frag nach bei Malcolm Butler. Nach einer durchwachsenen College- Karriere servierte er für sieben Dollar die Stunde in einem Fast- Food- Restaurant noch Chicken Wings. 2014 gaben ihm die Patriots eine Chance in der NFL, ein Jahr später kannte den Cornerback die ganze Welt: Weil Butler mit einer gefangenen Interception 20 Sekunden vor Schluss in Super Bowl 49 gegen Seattle die Patriots zum Champion machte. Heute ist Butler eine Stütze in der besten Abwehr der NFL - jener der Patriots. Und er wird auf Julio Jones angesetzt …

Bill Belichick Foto: Associated Press

Noch wichtiger für die Patriots ist aber wohl Quarterback- Strahlemann" Brady, der mit Giselle Bündchen ein Supermodel als Frau, millionenschwere Werbeverträge und den sportlichen Erfolg gepachtet hat. Mit einem Sieg in der Nacht auf Montag wäre der 39- Jährige der erste Quarterback mit fünf Super- Bowl- Ringen. Historisch. Der Patriots- Superstar wäre dann der Größte aller Zeiten, würde die NFL- Legenden Joe Montana und Terry Bradshaw hinter sich lassen, die beide je viermal die Vince- Lombardi- Trophäe holten. Auch während der Pressetermine und Trainings in Houston gab sich Brady stets entspannt, gut gelaunt, nur auf Fragen zu seiner Beziehung zu Donald Trump verlor er kurz sein Lächeln.

Tom Brady Foto: The Associated Press

Ganz anders Matt Ryan, dem das Rampenlicht fremd ist. Er wirkt zurückhaltend und meint von sich selbst: "Ich bin ziemlich langweilig." Der 31- Jährige bestreitet in der Nacht auf Montag seinen ersten Super Bowl, Tom Brady dagegen bereits seinen siebenten. Doch der Falcons- Quarterback könnte ein Ass im Ärmel haben. Ausgerechnet Eli Manning, der Giants- Quarterback, der Brady zweimal den Titel kostete, soll Ryan per SMS mitgeteilt haben, wie der Strahlemann zu biegen ist. "Wir haben uns ausgetauscht", lächelt Ryan im Interview verschmitzt. Meint weiter: "Eli hat aber nur gemeint, wir wüssten schon, was wir zu tun hätten!" Allerdings: "Matty Ice" hat in zwei Spielen gegen New England noch nie gewonnen, Brady in deren vier gegen Atlanta noch nie verloren …

Matt Ryan Foto: AFP