F1- Weltmeister Rosberg: So läuft sein Tag in Wien!

Auf der Bühne sprechen u. a. Niki Lauda, Toto Wolff, Nico Rosberg, Alexander und Franz Wurz, Daniel Ricciardo, Heinz Kinigadner, Gustl Auinger, Manfred Stohl, Ilka Minor und Mundl Baumschlager Klartext.

Foto: AP, GEPA, APA/ROLAND SCHLAGER

Zeitplan ÖAMTC- Bühne:

12.30 Uhr: Eröffnung durch Präsident Werner Kraus und AMF- Präsident Dr. Harald Hertz

13.00 Uhr: Niki Lauda und Toto Wolff

13.30 Uhr: Nico Rosberg

13.45 Uhr: Jochen Hahn (Truck Champion) und Dr. Philipp Berkessy (Projekt Spielberg)

14.00 Uhr: Rene Hofer (Motocross- Weltmeister in der Klasse bis 85 ccm; Motorsportler des Jahres 2016), Heinz und Hannes Kinigadner zum Thema Offroad Sport in Österreich

14.15 Uhr: Österreichisches Nationalteam Enduro mit Teammanager Chris Schipper, AMF- Präsident Dr. Hertz und Heinz Kinigadner

14.30 Uhr: August Auinger und Heinz Kinigadner zum Thema KTM GP- Einsatz 2017

14.45 Uhr: Dieter Svepes, ÖAMTC- Fahrtechnik (Drift- ÖM)

14.55 Uhr: Ilka Minor, Kim Adlhart, Jorden Dolischka zum Thema Frauen im Motorsport

15.10 Uhr: Manfred Stohl

15.20 Uhr: Raimund Baumschlager

15.30 Uhr: Verkehrssicherheitskampagne der FIA über den Motorsport

15.45 Uhr: Rudolf Ratzenberger (Vater des 1994 in Imola tödlich verunglückten Roland Ratzenberger)

16.00 Uhr: Sebastien Buemi (Formel E)

16.25 Uhr: Christof Danner (Cross Country)

16.40 Uhr: Daniel Ricciardo

17.00 Uhr: Alexander und Franz Wurz

Apropos Rosberg: Dem hat sein Teamrivale Lewis Hamilton via Twitter zum WM- Titel gratuliert. "Wir haben damals in unserer Kart- Zeit gesagt, dass wir beide Champions sein werden, jetzt sind wir es beide", schrieb der Engländer über einem alten Foto von ihm und Rosberg. "Herzlichen Glückwunsch, Nico. Du hast alles getan, was ein Champion tun musste!"

Jetzt ist es auch offiziell: Im kommenden Jahr wird es definitiv keinen Grand Prix von Deutschland geben. Der FIA- Weltrat hat in Wien den 20 Rennen umfassenden WM- Kalender 2017 verabschiedet. Auftakt ist am 26. März in Australien, das Finale am 26. November in Abu Dhabi. Alle, die zum Grand Prix nach Spielberg wollen, müssen sich den 9. Juli im Kalender rot anstreichen. Das Rennen wurde wegen der Deutschland- Absage um eine Woche nach hinten verlegt.

Video: Hier dreht der kleine Nico seine ersten Runden