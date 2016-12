F1- Weltmeister Rosberg beendet seine Karriere!

Nach einer extrem fordernden Saison bringe er nicht mehr genügend Motivation auf, erklärte der 31- jährige Deutsche. "Ich folge meinem Herzen. Es fühlt sich einfach richtig an", sagte Rosberg. Am Gipfel seiner Karriere in Wien. Da staunten auch die Legenden Niki Lauda, Alex Wurz, Manfred Stohl und Heinz Kinigadner, der das KTM- MotoGP- Bike von 2017 vorstellte.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

"Es ist sehr einfach, weil ich erreicht habe, was ich erreichen wollte", führte er aus. Mit dem Gewinn des Titels sei eine große Last abgefallen. Er habe den Entschluss aber bereits nach dem Rennen in Suzuka gefasst.

Foto: AFP

Am vergangenen Montag sei er sich endgültig über diesen Schritt im Klaren gewesen. "Mein nächster Schritt ist, ein Vater und Ehemann zu sein", sagte Rosberg. Der Sohn des finnischen Ex- Weltmeisters Keke Rosberg, der 1982 auf Williams den WM- Titel geholt hatte, hat 206 Grand- Prix- Rennen bestritten. Er feierte 23 Siege, alle für Mercedes.

Steckbrief von Formel- 1-Weltmeister Nico Rosberg:

Nico Rosberg (GER/31 Jahre):

Geboren: 27. Juni 1985 in Wiesbaden

Wohnort: Monte Carlo, Monaco

Familienstand: verheiratet mit Vivian Sibold, eine Tochter (Alaia, 16 Monate)

Größe/Gewicht: 1,78 m/67 kg

Hobbys: Triathlon, Fußball, Schach, Fotografie, Backgammon, Karaoke, Lesen

Website: http://www.nicorosberg.com

Team: Mercedes AMG (seit 2010)

Zuvor bei: Williams (2006 bis 2009)

Startnummer: 6

Erster Grand Prix: 12. März 2006 in Bahrain für Williams

Erster GP- Sieg: 15. April 2012 in China für Mercedes

GP- Starts: 206

GP- Siege: 23 (alle für Mercedes)

Pole Positions: 30 (alle für Mercedes)

Podestplätze: 57 (23/25/9)

WM- Punkte: 1.594,5

Größte Erfolge: Weltmeister 2016, Vizeweltmeister 2014 und 2015

Besonderheit: Sohn des früheren finnischen Formel- 1-Weltmeisters Keke Rosberg (Champion 1982 mit Williams). Nico Rosberg besitzt deshalb neben der deutschen auch die finnische Staatsbürgerschaft, spricht jedoch kein Finnisch.

Hier sehen Sie seinen Triumph in Abu Dhabi im Video:

Video: SKY