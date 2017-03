Extremsportler Bubendorfer in Italien verunglückt

Der Salzburger Extrembergsteiger Thomas Bubendorfer ist in den italienischen Dolomiten verunglückt. Der 54- Jährige ist am Mittwochnachmittag beim Eisklettern in der Provinz Belluno zehn Meter abgestürzt und in einem Bachbett gelandet, wie erst am Donnerstag bekannt wurde. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Belluno eingeliefert und am Donnerstag nach Padua überstellt.