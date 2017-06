Ex- Star- Kommentator Reif rechnet mit den Bayern ab

Dieser sei Reifs "Lieblingsspieler", der sich in der vergangenen Saison aber nicht weiterentwickelt hat. "Er wäre gut beraten, sich alter Stärken zu besinnen und sich nicht auf eine andere Position zu kaprizieren wie im Nationalteam", so Reif in seiner Kolumne. Aber auch andere Spieler bekommen ihr Fett ab: "Wenn ich sehe, wie Costa nach einer Einwechslung auf beleidigt macht, bekomme ich das Bedürfnis, ihn persönlich zum Flughafen zu fahren. Und der unglückliche Kimmich schaut wie ein weidwundes Reh. Mir gefällt seine Körpersprache nicht."

Foto: GEPA

Fragen an Ancelotti

Die Bayern schnappten sich in der vergangenen Spielzeit ihre 27. Meisterschaft. Im Pokal und in der Champions League ging der deutsche Topklub leer aus. Nach dem bitteren Aus in der Königsklasse gegen den späteren Sieger Real Madrid wirft Reif dem italienischen Coach Carlo Ancelotti vor, einige Fehler gemacht zu haben. "Wieso hat er Vidal nicht vom Platz geholt, der sehenden Auges in die zweite Gelbe gegrätscht ist? Worin lagen die taktischen Gründe, Torgarant Lewandowski vorzeitig auszuwechseln? Wieso funktioniert Thomas Müller plötzlich nicht mehr?"

"Generalrenovierung unumgänglich"

Reif, der nach dem Champions- League- Finale 2016 seine Karriere als Kommentator beendet hatte, warnt die Bayern und rät den Bossen: "Das deutsche Flaggschiff ist in einen Tsunami gesegelt, jetzt ist eine Generalrenovierung unumgänglich. Es wird in der nächsten Saison neue Bayern geben müssen, sonst bleibt auch in der Bundesliga die obligate Dominanz nicht gottgegeben."