Ex- NHL- Ass Pöck beendet Karriere und wird Trainer

Pöck hat zwischen 2004 und 2009 für die New York Rangers und die New York Islanders 122 NHL- Spiele absolviert. "Nicht viele hatten so ein Glück wie ich", erklärte der Kärntner, der auch in Schweden, der Schweiz und bei seinem Stammklub KAC gespielt hat, einem Medienbericht zufolge. In der vergangenen Saison verteidigte der dreifache Familienvater für die Graz 99ers, nun zieht es ihn mit seiner Familie zurück in die USA in die Nähe von Boston, woher seine Frau kommt.

Pöck bleibt dem Eishockey aber erhalten. Der 35- Jährige wird Cheftrainer von Boston Pride, einem Klub der NWHL, dem weiblichen Pendant zur NHL.