Ex- MotoGP- Champ Nicky Hayden ist tot!

Ex- MotoGP- Weltmeister Nicky Hayden ist tot - fünf Tage nach einem schweren Verkehrsunfall hat der gerade einmal 35- jährige US- Amerikaner seinen Überlebenskampf verloren! Obwohl die Ärzte des Maurizio- Bufalini- Krankenhauses in Cesena alles in ihrer Macht stehende für Hayden unternahmen, ihn u.a. wegen multipler Hirntraumata in ein künstliches Koma versetzten, hatte er letztlich keine Chance.