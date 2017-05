Ex- MotoGP- Champ Hayden mit Fahrrad verunglückt

Durch die Wucht des Zusammenpralls sei er zunächst auf die Windschutzscheibe des Autos und schließlich auf den Asphalt geschleudert worden. Der "Corriere della Sera" berichtete, Hayden habe sich Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zugezogen. Er sei am Unfallort stabilisiert und anschließend nach Rimini in ein Krankenhaus gebracht worden.

Foto: AFP

Der Motorrad- Profi holte 2006 den Titel in der MotoGP und startet seit dem vergangenen Jahr für Honda in der Superbike- WM. "Wir senden unsere besten Wünsche an Nicky Hayden", twitterte die Rennserie nach dem Unfall. "Werd' schnell wieder gesund, Nicky!"