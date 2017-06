Ex- Mercedes- Chef traut Auer Sprung in Formel 1 zu

Ex- Mercedes- Motorsportchef Norbert Haug traut dem Tiroler DTM- Spitzenreiter Lucas Auer auf lange Sicht den Sprung in die Formel 1 (oben im Video sehen Sie die Highlights vom GP von Kanada) zu. Der 22- jährige Neffe von DTM- Boss Gerhard Berger sei ein "talentierter und hochbegabter junger Rennfahrer mit enormem Biss", sagte Haug am Freitag im Interview mit "Focus online".