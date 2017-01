Ex- Manager knöpft sich Schumacher- Familie vor

Der 74- jähirge Weggefährte von Schumacher wünscht sich mehr Infos über den Gesundheitszustand des siebenmaligen Formel- 1-Champions. "Ich bemängele seit einiger Zeit, dass die Familie Schumacher nicht die volle Wahrheit sagt", so Weber gegenüber der "Bunte". "Aber ich beiße da auf Granit, mein Rat wird nicht mehr gehört", spricht er das fehlende Vertrauen von Schumachers Frau Corinna an.

Schumacher selbst ist aus der Öffentlichkeit seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 verschwunden. Wie es dem zweifachen Familienvater geht, ist nach wie vor unklar. Der Deutsche hatte sich beim Skifahren ein schweres Schädel- Hirn- Trauma zugezogen und war deshalb monatelang im künstlichen Koma gelegen. Nach seinem langen Krankenhaus- Aufenthalt wurde er in sein Haus in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See verlegt.

"Wenn ich allein zu Hause bin und das Telefon klingelt, habe ich oft das Gefühl, dass Michael dran ist und ganz locker wie früher sagt: 'Willi, wie geht's?", ist die Trauer bei Ex- Manager Weber groß.