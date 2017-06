Ex- Holland- Star Van der Vaart wurde wieder Papa

Als eine der ersten gratulierte Van der Vaarts Ex- Frau Sylvie Meis. Auf Twitter schrieb sie noch in der Nacht: "Willkommen Jesslynn. Glückwünsche an Estavana und Rafael! Wünsch euch alles Glück der Welt. In Liebe Sylvie und Familie".

Der Fernsehstar Meis hat mit Rafael einen Sohn, Damian (11).