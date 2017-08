Ex- Berater kritisiert Barca wegen Transfers scharf

Bei seinem Interview mit dem Radiosender "Cadena Cope" lässt Minguella deshalb auch kein gutes Haar an Jose Maria Bartomeu. Der Ex- Berater bezeichnet es als "Peinlichkeit", dass Barca einen 20- Jährigen für 150 Millionen verpflichte, der vergangene Saison nur sieben Tore erzielt hätte.

Auch Coutinho wäre ein Fehler

Versäumnisse habe man laut Minguella auch bei Superstar Neymar geleistet. Nach der Meinung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten habe man bei Barca bereits seit dem 10. Mai von den Wechselabsichten Neymars gewusst. "Ich habe es dem Präsidenten und dem Sportdirektor Albert Soler gesagt. Aber wie bei allem, was ich ihnen sage, nehmen sie Notiz und machen dann, was sie wollen", so Minguella.

Foto: AP

Einer Verpflichtung von Liverpools Philippe Coutinho steht Josep Maria Minguella kritisch gegenüber. Für den Brasilianer sei schlicht kein Platz im Kader. "Coutinho ist nur 1,60 Meter groß. Wenn jemand pustet, fällt er um", so das vernichtende Urteil.

Aussagen klingen nach Abrechnung

"Dieselben Personen, die uns in den sportlichen Ruin geführt haben, haben im vergangenen Sommer acht Spieler verpflichtet, von denen nur Samuel Umtiti eingeschlagen ist. Mit dem Rest wissen sie jetzt nichts mehr anzufangen", sagte Minguella. Seinen Aussagen nach, hat der FC Barcelona in den vergangenen Jahren alles falsch gemacht.

Auch Neuzugang Paulinho muss sich die Kritik von Minguella gefallen lassen. Ihm prophezeit er eine schwere Zeit bei den Katalanen. "Welcher Verantwortliche von Barca kam bitte auf die Idee, 40 Millionen für diesen Spieler zu bezahlen? Blaise Matuidi kostete Juventus 20 Millionen."