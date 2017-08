Ex- Austrianer Liendl wohl in die Niederlande

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

22:35 Uhr: +FUSSBALL+

Michael Liendl wechselt wohl zu Twente Enschede

Nach Informationen der "Bild"- Zeitung wechselt der ehemalige Austria- und WAC- Kicker Michael Liendl in die niederländische Eredivisie. Liendl- Berater Markus Klimesch bestätigte, dass es Gespräche mit einem guten Klub in Holland geben würde. Zuletzt war Liendl bei 1860 München aktiv. Sein Vertrag endete aber nach dem Abstieg der Löwen.

Foto: GEPA



21:17 Uhr: +FUSSBALL+

Hinteregger und Gregoritsch scheitern mit dem FC Augsburg

Mit der Österreicher- Filiale FC Augsburg ist am Sonntagabend ein weiterer deutscher Bundesligist im Cup ausgeschieden. Die Augsburger mussten sich beim Drittligisten 1. FC Magdeburg mit 0:2 geschlagen geben. ÖFB- Abwehrmann Martin Hinteregger spielte in der Innenverteidigung durch. Offensivkollege Michael Gregoritsch wurde in der 73. Minute ausgewechselt, Kevin Danso saß auf der Bank. Den vorentscheidenden Treffer erzielte Christian Beck, der nach einem Getümmel auch schneller am Ball war als Hinteregger (87.). Tobias Schwede traf in der Nachspielzeit noch ins leere Tor. "Als Erstligist muss man hier anders auftreten", kritisierte Hinteregger die schwache Leistung seines Teams. "Magdeburg hat agiert, wir haben nur reagiert. Wir haben dem Gegner das Spiel komplett überlassen, das war so nicht geplant."

Martin Hinteregger Foto: GEPA

21:05 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bisher bei 16 Welttitelkämpfen 28 Weltrekorde

Bei bisher 16 Weltmeisterschaften in der Leichtathletik hat es insgesamt 28 Weltrekorde gegeben. Nur in Athen 1997, Edmonton 2001, Osaka 2007 und Moskau 2013 wurden keine neuen Bestmarken aufgestellt.

20:36 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Kollmann Marathon- Europameisterin, Lakata holte Silber

Mountainbikerin Christina Kollmann hat sich am Sonntag in Svit (Slowakei) erstmals den Marathon- Europameistertitel gesichert. Die Steirerin setzte sich nach 78 km in 3:36:23 Stunden vor der Spanierin Claudia Galicia (+6:47 Min.) und ihrer Landsfrau Angelika Tazreiter (6:52) durch. Bei den Herren musste sich Weltmeister Alban Lakakta nur dem Portugiesen Tiago Ferreira (5:40:13 Std.) geschlagen geben. Lakata, der erst im Juni seinen dritten WM- Triumph in dieser Disziplin gefeiert hatte, wies über die 134 km im Ziel einen Rückstand von 3:37 Minuten auf.

20:17 Uhr: +GOLF+

Nemecz bei Nordirland Open Fünfter, Schwab Siebenter

Österreichs Golfer Lukas Nemecz hat die Nordirland Open der Challenge Tour am Sonntag im Galgorm- Ressort nördlich von Belfast auf Platz fünf beendet. Nemecz war als Führender in den Schlusstag gegangen, im Viertelfinale des neuartigen Modus' aber gestoppt worden. Sein Landsmann Matthias Schwab landete auf Platz sieben. Der Sieg ging an Nemecz- Bezwinger Robin Sciot- Siegrist aus Frankreich. Die Entscheidung vor Galgorm Castle spielten sich die besten 24 in einem K.o.- Duell aus. Die Plätze neun bis 24 matchten sich erst in einem Head- to- Head über sechs Löcher. Danach stiegen die Top- Acht ins Viertelfinale ein. Das "Shootout" ging dann bis ins Finale der besten zwei weiter - jeweils um den besseren Score über sechs Löcher.

16:43 Uhr: +TRIATHLON+

Wutti bei Ironman- Premiere in Hamburg Zweite

Die Kärntnerin Eva Wutti hat sich bei der Ironman- Premiere in Hamburg in Hamburg nur Daniela Sämmler geschlagen geben müssen. Der Kärntnerin, die 9:23:35 Stunden benötigte, fehlten knapp 16 Minuten auf die Deutsche. Bei den Männern setzte sich der Südafrikaner James Cunnama überlegen in 8:00:36 durch. Insgesamt hatten über 2.500 Profis und Hobby- Triathleten für das Rennen gemeldet.

14:19 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Henriques verbesserte bei WM Weltrekord über 50 km Gehen

Ines Henriques ist die erste Weltmeisterin über 50 km Gehen. Die Portugiesin verbesserte am Sonntag in London auf der zwei Kilometer langen Schleife zwischen Buckingham Palace und Triumphbogen im erstmals in Rahmen einer Leichtathletik- WM ausgetragenen Langdistanzrennen den von ihr gehaltenen Weltrekord auf 4:05:56 Stunden.

Die vier Entscheidungen im Gehen waren für den Schlusstag unter dem Motto "Festival of Race Walks" angesetzt. Für die 50 km der Frauen - mit der kurzfristigen Aufnahme der 48. Disziplin hat der Weltverband IAAF für Gleichberechtigung gesorgt - hatten sich nur sieben Teilnehmerinnen angemeldet, vier kamen in die Wertung. Henriques gewann vor den Chinesinnen Yin Hang (4:08:58) und Yang Shuqing (4:20:49).

Foto: AP

"Es ist großartig, dass die 50 Kilometer nun bei der WM dabei sind, auch wenn sie hart sein. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehr Frauen über diese Distanz sehen werden", sagte die 37- jährige Henriques. Den bisher gültigen Weltrekord erzielte sie im Jänner mit 4:08:26. Der Weltverband IAAF anerkennt erst seit Jahresbeginn Rennen der Frauen über die 50- km- Distanz offiziell für Rekorde an.

Bei den Männern, die zeitgleich ins Rennen gingen, setzte sich der Franzose Yohann Diniz nach 3:33:12 Stunden vor dem Japaner Hirooki Arai (3:41:17) und dessen Landsmann Kai Kobayashi (3:41:19) durch. Mit 39 Jahren ist er der älteste männliche Leichtathletik- Weltmeister der Geschichte.

Diniz habe sich auch viel mit Radfahren und Schwimmen auf diese WM vorbereitet. Sein unmittelbares Erfolgsrezept sei es gewesen, am Vorabend keine Leichtathletik- WM am Fernseher mitverfolgt zu haben. "Ich wollte nicht zu aufgeregt sein, ich bin um neun Uhr schlafen gegangen, weil ich wusste, das wird mein Tag werden."

14:07 Uhr: +RADSPORT+

Kienreich Dritter bei Race Around Austria

Lukas Kienreich hat die neunte Auflage des Extrem- Radrennens Race Around Austria (RAA) auf Platz drei beendet. Der Grazer spulte die 2.200 Kilometer und rund 30.000 Höhenmeter von und nach St. Georgen im Attergau in vier Tagen und 9 Stunden ab. Kienreich war bei teils widrigen Wetterverhältnissen mit Hagel und Schneeregen rund 13 Stunden langsamer als der Deutsche Sieger Markus Hager.

"Ich bin sehr glücklich bei meinem ersten Solorennen über eine so lange Distanz auf dem Podium zu stehen", freute sich Kienreich. Der Sieg bei den Frauen ging an die Brasilianerin Genovesi. Sie bewältigte die Ultra- Distanz als Schnellste der drei gestarteten in fünf Tagen und vier Stunden. Der Steirer Christoph Strasser, der das Rennen zuletzt drei Mal hintereinander gewonnen hatte, war nicht am Start.

13:15 Uhr: +MOTORSPORT+

Morbidelli gewinnt Moto2- Rennen in Spielberg

Wie in der Moto3 hat auch das Moto2- Rennen in Spielberg am Sonntag den siebenten Saisonsieg des WM- Führenden gebracht. Der 22- jährige Italiener Franco Morbidelli gewann vor den Kalex- Markenkollegen Alex Marquez (ESP) und Tom Lüthi (SUI) und baute die WM- Führung auf Lüthi aus. Pech hatte KTM- Werksfahrer Miguel Oliveira, der seinen Podestchancen mit einem bösen Sturz beendet. Brad Binder wurde 7.

12:18 Uhr: +TRIATHLON+

Kärntnerin Perterer Dritte bei Mexiko- Weltcup

Triathletin Lisa Perterer hat am Samstag beim Weltcup in Merida (Mexiko) dank der schnellsten Radzeit des Tages den Sprung auf das Podest geschafft. Die Kärntnerin musste sich auf der Sprintdistanz nur den beiden US- Amerikanerinnen Summer Cook und Lindsey Jerdonek geschlagen geben. Bei den Herren klassierte sich der 19- jährige Gasteiner Philip Pertl bei seinem Weltcupdebüt auf Rang 32.

12:10 Uhr: +MOTORSPORT+

WM- Leader Mir gewann Moto3- Rennen in Spielberg

Obwohl nach einer Strafe nur als Zehnter gestartet hat WM- Leader Joan Mir am Sonntag das erste Rennen beim Motorrad- Grand- Prix von Österreich gewonnen. Der Spanier feierte in der Moto3 von der vierten Reihe aus vor Philipp Öttl (GER) und Jorge Martin (ESP) seinen siebenten Saisonsieg und baute die WM- Führung aus. Mit Bo Bendsneyder und Niccolo Antonelli schieden beide KTM- Werksfahrer aus.

Der Österreicher Maximilian Kofler belegte auf einer KTM unter 33 Startern Platz 23 und wurde damit Vorletzter. Der 16- jährige Österreicher hatte dank einer Wild Card erstmals an einem Weltmeisterschaftslauf teilgenommen und machte sich von der letzten Reihe aus ab Renn- Halbzeit auf die Jagd nach der aktuell einzigen Frau in der Motorrad- WM, der Spanierin Maria Herrera. Der Rückstand auf Herrera war aber letztlich bereits zu groß. Dafür kämpfte Kofler im Finish den Finnen Patrik Pulkkinen um 0,108 Sekunden nieder.

11:51 Uhr: +SCHWIMMEN+

Knabl qualifiziert sich für Kurzbahn- EM

Mit Alexander Knabl hat sich am Samstag der 16. OSV- Schwimmer für die Kurzbahn- EM in Kopenhagen im Dezember qualifiziert. Knabl schwamm als Startschwimmer der 4x50- m-Kraul- Mixed- Staffel mit 21,86 die Norm. Die Staffel mit Alexander Knabl, Alexander Trampitsch, Lena Kreundl und Cornelia Pammer belegte in Eindhoven mit 1:33,83 Platz drei hinter den Niederlanden und Australien.

Die erste Qualifikationsphase für österreichische Schwimmer läuft noch bis 3. September. Weitere Möglichkeiten gibt es noch vom 16. Oktober bis 5. November. Das gilt allerdings nur für Strecken, auf denen noch keine zwei OSV- Athleten qualifiziert sind.

22:50 Uhr: +TENNIS+

Roger Federer erreicht Finale in Montreal

Tennis- Superstar Roger Federer steht im Finale des Masters- 1000- Turniers in Montreal. Der 36- jährige Schweizer setzte sich am Samstag souverän in 75 Minuten mit 6:3,7:6(5) gegen den Niederländer Robin Haase (ATP 52) durch. Im Endspiel am Sonntag trifft Federer entweder auf den als Nummer 4 gesetzten Deutschen Alexander Zverev oder den 18- jährigen Denis Shapovalov aus Kanada.

Foto: AP

19:47 Uhr: +SEGELN+

49er- Duo Bildstein/Hussl gewannen WM- Test vor Aarhus

Beim Testevent für die nächstjährige Segel- Weltmeisterschaften vor Aarhus haben sich die Österreicher Benjamin Bildstein/David Hussl am Samstag den Sieg in der 49er- Klasse gesichert. Im Nacra 17 landeten Thomas Zajac/Barbara Matz auf dem siebenten Endrang. Tanja Frank/Lorena Abicht verpassten als Elfte das Medal Race im 49erFX knapp.

18:40 Uhr: +FUSSBALL+

Alexander Grünwald fällt mit Knieverletzung länger aus

Wie im Rahmen des Bundesliga- Matches zwischen der Wiener Austria und dem LASK bekannt wurde, ist die Herbstsaison für den Kapitän der Veilchen, Alexander Grünwald, bereits nach drei Partien beendet. Der Austrianer leidet an einem Knorpelschaden im Knie und muss operiert werden. Damit fehlt er der Austria auch bei den wichtigen Playoff- Spielen zur Europa League, sowie einer eventuellen Gruppenphase im Europacup.

Foto: GEPA

18:28 Uhr: +RADSPORT+

Dumoulin vor Benelux- Schlussetappe Gesamtführender

Giro- Sieger Tom Dumoulin ist vor der Schlussetappe der Benelux- Rundfahrt ins Leader- Trikot geschlüpft. Der Niederländer fuhr am Samstag beim Tagessieg von Tim Wellens auf Platz zwei und liegt in der Gesamtwertung nun vier Sekunden vor dem Belgier. Aus österreichischer Sicht erreichte Lukas Pöstlberger mit 8:32 Minuten Rückstand das Ziel im belgischen Houfalize, Matthias Brändle wurde 112.

16:35 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Damen schafften trotz Niederlage B- EM- Klassenerhalt

Österreichs Hockey- Nationalteam der Damen hat den Klassenerhalt bei der B- EM in Cardiff geschafft. Die ÖHV- Auswahl verlor am Samstag zwar zum Abschluss gegen die Ukraine 3:4 (1:2), landete aber in der Endabrechnung mit drei Zählern vor den punktlosen Absteigerinnen aus Frankreich auf dem siebenten Platz. Die Tore für Österreich erzielten Ruth Konrat, Alexandra Sandner und Corinna Zerbs. Die ÖHV- Herren erreichten indes im Testspiel in Siemianowice gegen Polen ein 1:1 (1:0). Michael Körper hatte die Österreicher, die am Freitag nach 0:3- Rückstand noch 6:3 gewonnen hatten, in Führung gebracht. Für die Mannschaft von Teamchef Cedric D'Souza geht es nun zur EM in den Niederlanden (ab Freitag bis 27. August).

16:14 Uhr: +GOLF+

Wiesberger verpasste Cut mit 75er- Runde

Bernd Wiesberger hat in der Fortsetzung seiner zweiten Runde bei der PGA Championship in Charlotte den Cut um einen Schlag verpasst. Der 31- jährige Burgenländer vollendete die zweite Runde mit einer 75 (vier über Par) und schied als 76. mit insgesamt 148 Strokes (6 über Par) aus. Mit seinem in Summe sechsten Bogey auf der zweiten Runde vergab Wiesberger den Cut buchstäblich am letzten Loch.

14:24 Uhr: +SCHWIMMEN+

Marlene Kahler erbrachte Junioren- Limit für Kurzbahn- EM

Mit Marlene Kahler hat sich am Freitagabend noch eine Schwimmerin das Kurzbahn- EM- Ticket für Kopenhagen im Dezember gesichert. Sie schwamm beim Weltcup in Eindhoven in 8:36,66 im Finale über 800 m Kraul auf Platz sechs und erbrachte damit das Junioren- Limit. Insgesamt haben nun schon acht Damen und sieben Herren die OSV- Normen für Kopenhagen erbracht.

Aufgezeigt haben zudem die schon qualifizierten Bernhard Reitshammer, Alexander Trampitsch und Christopher Rothbauer. Reitshammer sorgte über 100 m Kraul in 47,81 für einen neuen österreichischen Rekord, Trampitsch in 47,88 für Junioren- Rekord. Rothbauer gelang über 200 m Brust in 2:08,16 ebenfalls ein Junioren- Rekord.

Fraglich ist, ob die an einer Verletzung im Bereich der Lendenwirbel laborierende Lisa Zaiser noch das Kopenhagen- Ticket erreichen kann. Sie hatte für die WM in Budapest ebenso wie für die Quali- Meetings in Moskau, Berlin und Kopenhagen absagen müssen. Bei einer Besserung in absehbarer Zeit, wird der OSV über zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeiten für Zaiser entscheiden. Die Qualifikationsfrist für die Kurzbahn- EM endet im November.

12:45 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Cincinnati gegen Fognini oder Medwedew

Dominic Thiem ist beim ATP- Masters- 1000- Turnier in Cincinnati wie zuletzt in Montreal als Nummer 3 gesetzt. Der Weltranglisten- Siebente trifft nach einem Freilos entweder auf den Italiener Fabio Fognini oder den Russen Daniil Medwedew. Gegen Fognini hat Thiem eine 1:0- Bilanz, gegen Medwedew wäre es das erste Duell.

Letzterer hat in diesem Jahr mit einem Erstrundensieg über den Schweizer Stan Wawrinka in Wimbledon sowie zuletzt einem Achtelfinal- Erfolg in Washington über den Bulgaren Grigor Dimitrow aufhorchen lassen.

Für Thiem ist es der vierte Auftritt bei der US- Open- Generalprobe in Ohio. Ein Turnier, das der zweifache French- Open- Semifinalist wegen des schnellen Belags, aber auch sonst eigentlich nicht besonders mag. Im Vorjahr hat Thiem nach zuvor zwei Erstrunden- Niederlagen in Cincinnati das Viertelfinale erreicht, in dem er an Milos Raonic gescheitert war.

08:11 Uhr: +GOLF+

Wiesberger bei PGA Championship vorerst an Cutmarke

Nach einer wegen Schlechtwetters noch unvollendeten zweiten Runde muss Österreichs Golf- Profi Bernd Wiesberger bei der PGA Championship in Charlotte noch um den Cut bangen. Der 31- jährige Burgenländer lag drei Löcher vor dem Ende mit fünf über Par gerade noch auf Kurs. Wiesberger durfte sich in der Fortsetzung am Samstag keinen Patzer mehr leisten, zuvor waren ihm fünf Bogeys passiert.

Foto: Getty Images

An der Spitze liegen ex aequo mit 134 Schlägen (- 8) Kevin Kisner und Hideki Matsuyama. Der US- Amerikaner spielte wie schon am ersten Tag eine 67er- Runde auf dem Par- 71- Kurs des Quail Hollow Club, der Japaner katapultierte sich mit einer 64er- Runde am Freitag auf den geteilten ersten Platz. Zwei Schläge hinter dem Duo liegt der Australier Jason Day. Der PGA- Championship- Sieger aus dem Jahr 2015 spielte eine 66er- Runde am zweiten Tag des Turniers.

22:53 Uhr: +FUSSBALL+

Ergebnisse DFB- Pokal erste Runde

TuS Koblenz - Dynamo Dresden (Möschl spielte durch, Horvath bis 89.) 2:3

Rot- Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach 1:2

Holstein Kiel (Hoheneder Ersatz) - Eintracht Braunschweig 2:1

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen (Özcan, Dragovic und Baumgartlinger vorerst Ersatz) ging bei 0:0 in die Verlängerung

22:14 Uhr: +SCHWIMMEN+

Platz sechs für Reitshammer in Eindhoven

Bernhard Reitshammer ist beim Weltcup in Eindhoven über 100 m Lagen auf Platz sechs geschwommen. Der Tiroler, der sich im Vorlauf für die Kurzbahn- Europameisterschaften in Kopenhagen qualifiziert hatte, drückte seine Zeit beim Sieg von Weltrekordler Wladimir Morosow noch einmal auf 53,30. Lena Kreundl belegte über 200 m Lagen Rang acht, Caroline Hechenbichler wurde über 200 m Delfin Siebente.

21:36 Uhr: +FUSSBALL+

Mocinic und Kvilitaia kommen bei Comeback mit Rapid II unter die Räder

Die Rapid- Legionäre Giorgi Kvilitaia und Ivan Mocinic haben am Freitagabend ihr Pflichtspiel- Comeback gegeben. Die beiden Langzeitverletzten standen bei der 3:6- Heimniederlage der Rapid Amateure in der Regionalliga Ost gegen Bruck/Leitha genauso in der Startelf wie Philipp Schobesberger. Mocinic und Schobesberger kamen bis zur Halbzeit, Kvilitaia bis zur 61. Minute zum Einsatz.

Foto: GEPA

20:34 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Distelberger nach vier Disziplinen im WM- Zehnkampf auf Platz 29.

Dominik Distelberger liegt im Zehnkampf bei der Leichtathletik- WM in London nach vier Disziplinen nur an der 29. Stelle. Der Niederösterreicher überquerte im Hochsprung lediglich 1,87 m. Der französische Topfavorit Kevin Mayer baute seine Führung aus. Mit 3.581 Zählern liegt er deutlich vor den beiden Deutschen Kai Kazmirek und Rico Freimuth, die jeweils bei 3.472 halten. Morgen standen im Olympiastadion zum Abschluss des ersten Zehnkampf- Tages noch die 400- m-Läufe auf dem Programm.

20:03 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Herren bezwingt Polen nach 0:3- Rückstand

Österreichs Hockey- Herren- Nationalmannschaft hat in Siemianowice ein Testspiel gegen Gastgeber Polen nach Katastrophenstart mit 6:3 gewonnen. Nach 16 Minuten stand es 3:0 für Polen, danach drehte die von Michael Körper angeführte Equipe aber auf: Körper dreimal sowie Leon Thörnblom, Oliver Binder und Bartosz Szmidt trafen. Morgen steht erneut ein Testspiel gegen Polen an, das letzte vor der Europameisterschaft in Amsterdam von 18. bis 27. August. Am Mittwoch wird die Mannschaft von Teamchef Cedric D'Souza in die Niederlande reisen.

18:02 Uhr: +RADSPORT+

Boom gewann 5. Benelux- Etappe vor Weltmeister Sagan

Lars Boom hat vor den letzten beiden Etappen der Benelux- Rundfahrt die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der Niederländer gewann die fünfte Etappe am Freitag vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan, der weiter auf seinen 100. Profisieg warten muss. Dritter bei der 167,3 km langen Fahrt rund um Sittard wurde der Belgier Greg van Avermaet.

17:41 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verpflichtet südkoreanischen Nachwuchs- Teamspieler Lee

Die Austria vermeldete Freitagnachmittag die offizielle Bestätigung des Transfers von Lee Jin- hyun. Nach einem Leihvertrag besitzen die Wiener eine Kaufoption für drei weitere Jahre. Über die Transfersumme wurde Stillschweigen vereinbart. Austria- Vorstand Markus Kraetschmer freute sich, "dass unsere Internationalisierungs- Strategie auch auf dem Spielermarkt zu greifen beginnt".

16:08 Uhr: +FUSSBALL+

Kein Coutinho- Verkauf - Brasilianer bittet um Freigabe

Philippe Coutinho hat laut englischen Medienberichten am Freitag eine Email an Liverpools Sportdirektor Michael Edwards geschickt, in der er seine Wechselabsicht zum FC Barcelona zum Ausdruck gebracht haben soll. Von den "Reds" gab es dazu vorerst keinen Kommentar. Liverpool hatte zuletzt eine Barcelona- Angebot über 100 Millionen Euro für den 25- jährigen Brasilianer abgelehnt.

15:44 Uhr: +TENNIS+

Titelverteidiger Cilic sagte für Cincinnati ab

Marin Cilic hat am Freitag nach Montreal auch seine Teilnahme am zweiten ATP- Masters- 1000- Turnier in Folge in Cincinnati, wo er kommende Woche Titelverteidiger wäre, abgesagt. Der Kroate erholt sich weiter von einer Adduktorenblessur, glaubt aber bis zum Beginn der US Open (ab 28.8.) fit zu werden.

15:31 Uhr: +TENNIS+

Alexander Zverev in Rankings nur noch knapp hinter Thiem

Alexander Zverev könnte nach seinem Erfolgslauf seit Beginn der Hartplatz- Saison schon bald auch Dominic Thiem hinter sich lassen. Dem deutschen Washington- Sieger, der auch beim Masters- 1000- Turnier in Montreal schon im Viertelfinale steht, fehlte nur noch ein Sieg am Freitag über Kevin Anderson, um Thiem im Race to London zu überholen und zum drittbesten Spieler des bisherigen Jahres zu werden. Um Thiem auch im ATP- Ranking zu überholen und auf Platz acht zu verweisen, müsste der 20- jährige Hamburger aber auch noch das Endspiel erreichen. Der Sieger aus Zverev/Andersson trifft im Halbfinale auf Sensationsmann Denis Shapovalov (CAN) oder Adrian Mannarino (FRA). Die gute Nachricht aus Sicht Thiems: In dieser Woche kann der Niederösterreicher nur von Zverev überholt werden.

15:20 Uhr: +BASKETBALL+

Trainerwechsel in Fürstenfeld - Patekar statt Stahl

Trainerwechsel bei den Fürstenfeld Panthers: Der steirische Basketball- Bundesligist wird künftig von Goran Patekar gecoacht. Mit Vorgänger Pit Stahl habe man sich nicht über einen neuen Vertrag einigen können, gaben die Fürstenfelder am Freitag bekannt. Der Kroate Patekar war zuletzt viele Jahre Assistenztrainer beim Ligakonkurrenten Oberwart Gunners.

13:50 Uhr: +SKI ALPIN+

Ex- ÖSV- Mann Gutenbrunner wird Headcoach in China

Der ehemalige ÖSV- Konditionstrainer Markus Gutenbrunner wird Headcoach des chinesischen Ski- Nationalteams. Der 43- Jährige hat laut einem Bericht der Oberösterreichischen Bezirksrundschau vor kurzem nach eineinhalb Jahren Verhandlungen den vorerst bis April 2018 geltenden Vertrag unterschrieben. Ziel sei der Aufbau einer Speedgruppe für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.

Gutenbrunner, der auf Empfehlung des ÖSV mit den Chinesen in Kontakt kam, hat bereits erste Besuche in China hinter sich und wird für Technik und Kondition zuständig sein. "Wir werden in fünf Jahren zwar nicht um die Medaillen mitfahren, aber wir werden die Olympiaabfahrt sicher und ansprechend bestreiten können", sagte der Oberösterreicher.

13:47 Uhr: +HOCKEY+

ÖVH- Damen machen großen Schritt zum Klassenerhalt

Mit einem 3:1- Erfolg gegen Frankreich haben die österreichischen Hockey- Damen bei der B- EM in Cardiff den ersten Sieg gefeiert und einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Im zweiten und letzten Relegationsspiel am Samstag trifft das Team am Samstag auf die Ukraine.

13:39 Uhr: +FUSSBALL+

Marokko bewirbt sich um WM 2026

Marokko hat sich offiziell um die WM- Endrunde 2026 beworben. Dies gab der königliche marokkanische Fußballverband am Freitag bekannt. Es ist die insgesamt fünfte Kandidatur des nordwestafrikanischen Staates nach 1994, 1998, 2006 und 2010. Die bisher einzige Fußball- WM auf dem Mutterkontinent hat 2010 in Südafrika stattgefunden.

Vor Marokko hatte bisher nur die Dreier- Bewerbung USA/Kanada/Mexiko ihr Interesse an der WM 2026 bekundet. Da die Endrunde in neun Jahren erstmals mit 48 Teams gespielt wird, werden dem amerikanischen Trio beste Chancen eingeräumt. Die WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) findet ebenso wie die folgende in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) noch mit 32 Teilnehmern statt.

12:18 Uhr: +EISHOCKEY+

Nödl folgt Ferland als Capitals- Kapitän nach

Die Vienna Capitals haben Andreas Nödl zum Kapitän ernannt. Der 30- jährige Ex- NHL- Legionär sei die logische Wahl, so Trainer Serge Aubin. "Er ist Wiener, ein Vorbild und verfügt über viel Erfahrung", betonte der Trainer des Meisters der Erste Bank Eishockey Liga. Bisher hatte Jonathan Ferland das Kapitänsamt bekleidet. Der Kanadier hat die Caps mittlerweile aber verlassen.

9:51 Uhr: +BASKETBALL+

NBA gastiert kommende Saison erneut in London

Die NBA gastiert auch in der kommenden Saison in London. Die Partie zwischen Rekordmeister Boston Celtics und den Philadelphia 76ers werde am 11. Jänner 2018 in der O2- Arena stattfinden, gab die NBA am Donnerstag bekannt. Es bereits das achte Grunddurchgangsmatch in der Liga- Geschichte, das die NBA in London austrägt. Davor gibt es im Dezember zwei Saisonspiele in Mexiko- Stadt. Die Brooklyn Nets treffen zunächst am 7. Dezember auf Oklahoma City Thunder und dann zwei Tage später auf Miami Heat.

8:40 Uhr: +FUSSBALL+

Sergi Roberto: Topteams stehen Schlange

Barcelona- Star Sergi Roberto ist ein begehrter Spieler. Laut der spanischen Tageszeitung "Sport" ist neben Manchester United und dem FC Chelsea jetzt auch Juventus in den Poker eingestiegen. Eigentlich möchte der 25- jährige Nationalspieler den Verein nicht verlassen, er will aber mehr Spielpraxis erhalten. Roberto hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2019 und besitzt eine Ausstiegssklausel über 40 Millionen Euro.

22:52 Uhr: +EISHOCKEY+

3:4- Overtime- Niederlage von Salzburg gegen Sparta Prag

Der EC Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend das Auftaktspiel beim Red- Bulls- Salute- Turnier in Garmisch- Partenkirchen gegen HC Sparta Prag mit 3:4 in der Verlängerung verloren. Nachdem die Tschechen bereits 3:1 geführt hatten, kamen die "Bullen" vor 600 Fans stark zurück und erzwangen die Overtime. Die Tore der Salzburger erzielten Brant Harris (5.), Manuel Latusa (34.) und Alex Aleardi (49.).

22:22 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV gewann Test gegen Lyon mit Grabner und Raffl

Mit den beiden aus Villach stammenden NHL- Profis Michael Grabner und Michael Raffl hat der VSV am Donnerstag das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die "Adler" besiegten Lyon zu Hause mit 4:2. Nach Vorarbeit von Raffl besorgte Grabner in der Schlussphase mit einem Empty- Net- Tor das Endergebnis. Der nächste Test findet am 25. August gegen den deutschen Club Riessersee statt.

21:23 Uhr: +GOLF+

Wiesberger startet mit 73er- Runde in PGA Championship

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 73er- Runde und somit zwei Schlägen über dem Platzstandard in die PGA Championship in Charlotte gestartet. Der Weltranglisten- 32. aus dem Burgenland lag mit diesem Score vorerst im Mittelfeld beim letzten Major- Turnier des Jahres, wobei einige Spieler ihre Auftaktrunde noch nicht begonnen hatten.

Wiesberger schaffte bereits am zweiten Loch das erste von insgesamt drei Birdies, weitere folgten auf den Bahnen 12 und 15. Doch fünf Bogeys - auf den Löchern 4, 9, 11, 14 und 17 - brachten den 31- Jährigen um ein besseres Ergebnis. British- Open- Sieger Jordan Spieth benötigte 72 Schläge. Der 24- jährige Texaner, der 2015 bereits das Masters und die US Open für sich entschieden hatte, könnte mit einem Triumph in Charlotte als bisher jüngster Profigolfer alle vier Major- Turniere gewinnen.

20:20 Uhr: +FUSSBALL+

Neymar führt Brasiliens Aufgebot für WM- Qualifikation an

Angeführt von Superstar Neymar bestreitet das bereits qualifizierte Brasilien die nächsten Spiele in der WM- Qualifikation. Der Rekordchampion empfängt am 31. August in Porto Alegre Ecuador und spielt am 5. September in Kolumbien. Trainer Tite, der die "Selecao" mit acht Quali- Siegen in Folge zurück in die Erfolgsspur gebracht hat, berief erstmals Tormann Cassio von Corinthians Sao Paulo.

Der brasilianische Coach sagte über Neymar bei der Vorstellung des Aufgebots am Donnerstag in Rio de Janeiro: "Er wird ohne jeden Zweifel der Beste der Welt." Neben dem für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint- Germain gewechselten 25- Jährigen wurden auch Stars wie Marcelo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City) und Philippe Coutinho (Liverpool) berufen.

Brasilien liegt nach bisher 14 von 18 Spielen in der Südamerika- Qualifikation klar auf Platz eins und ist für das Endrunde 2018 in Russland schon qualifiziert. Dahinter folgen Kolumbien, Uruguay und Chile, besonders Vizeweltmeister Argentinien um Lionel Messi muss als derzeit Fünftplatzierter um die Teilnahme bangen. Die ersten vier qualifizieren sich direkt, der Fünfte kann spielt gegen den Ozeanien- Vertreter um ein WM- Ticket.

19:23 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern- Vorstand Rummenigge hört als ECA- Chef auf

Karl- Heinz Rummenigge beendet nach fast zehn Jahren überraschend seine Tätigkeit an der Spitze der europäischen Fußball- Klubvereinigung ECA. Der bald 62- Jährige will in Zukunft alle Kraft auf seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München konzentrieren. Zusammen mit Präsident Uli Hoeneß (65) muss er beim deutschen Fußball- Rekordmeister in einigen Jahren die Führung neu ordnen.

"Wir müssen auch die nächste Generation an der Spitze vorbereiten, sie zunächst begleiten, damit es ein fließender Übergang wird", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag).

Rummenigge führt die ECA seit ihrer Gründung 2008 an. Inzwischen hat sie 220 Mitglieder, darunter die "Big Four" aus der österreichischen Bundesliga - Salzburg, Rapid, Austria und Sturm Graz. Topvereine wie Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona, Paris Saint- Germain oder Juventus Turin sind im ECA- Vorstand personell vertreten. Am 5. September stehen in Genf die nächsten Vorstandswahlen auf dem Programm. Dann muss auch ein Nachfolger von Rummenigge bestimmt werden.

17:53 Uhr: +RADSPORT+

Theuns gewann 4. Benelux- Etappe - Sagan verpasste 100. Sieg

Weltmeister Peter Sagan hat seinen 100. Sieg als Rad- Profi knapp verpasst. Der Slowake wurde am Donnerstag in Lanaken auf der vierten Etappe der Benelux- Rundfahrt im Massensprint nur Vierter. Den Tagessieg feierte der belgische Lokalmatador Edward Theuns nach 154,2 Kilometern vor dem Slowenen Marko Kump. Der Schweizer Stefan Küng verteidigte erfolgreich seine Führung im Gesamtklassement.

Der Vorarlberger Matthias Brändle, der mit dem Hauptfeld als 78. das Ziel erreichte, ist mit 14 Sekunden Rückstand auf Küng weiter Gesamtachter. Die Rundfahrt führt über sieben Etappen durch Belgien sowie die Niederlande und endet am Sonntag in Geraardsbergen.

14:19 Uhr: +OLYMPIA+

IOC beobachtet Nordkorea- Konflikt "sehr genau"

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will die wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel "sehr genau beobachten". Dies gab ein Sprecher am Donnerstag weniger als 200 Tage vor den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea bekannt. "Das IOC wird sich über die Entwicklung informiert halten", hieß es. Für die Spiele im kommenden Februar laufe jedenfalls alles nach Plan.

11:31 Uhr: +FUSSBALL+

England will Frauen- EM 2021 ausrichten

England will die Frauen- Fußball- Europameisterschaft 2021 ausrichten. Das gab der Englische Fußballverband FA am Mittwochabend bekannt. Im Laufe des Jahres sollen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Auch Österreichs Fußball- Bund hatte nach dem Erfolg der Frauen- Auswahl beim EM- Turnier in den Niederlanden eine Bewerbung angedacht.

Die Entscheidung über den Ausrichter der EM 2021 soll Ende 2018 fallen. Bisher sind die Engländer, deren Frauen- Team bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM im Halbfinale gegen den späteren Europameister Niederlande ausgeschieden waren, der einzige bekannte Bewerber. Das offizielle Ausschreibungsverfahren der UEFA hat noch gar nicht begonnen.

10:51 Uhr: +FUSSBALL+

Rapp folgt Pflug als Kapfenberg- Trainer

Robert Pflug ist am Mittwoch aus familiären Gründen als Trainer des Erste- Liga- Klubs Kapfenberger SV zurückgetreten. Präsident Erwin Fuchs hat Stefan Rapp gegenüber der Austria Presse Agentur als Nachfolger bestätigt. Rapp (45), der erst im Sommer als Coach für die zweite Mannschaft der "Falken" engagiert worden war, hat sich mit den Obersteirern auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt. Kapfenberg belegt in der Erste Liga mit nur einem Punkt aus vier Spielen den letzten Platz. Am Dienstag verloren die Steirer gegen Blau Weiß Linz mit 0:1, Pflug fehlte dabei bereits. Am Freitag gastiert der KSV bei Austria Lustenau.

09:38 Uhr: +FUSSBALL+

Leipzig rechnet mit Keita- Wechsel im nächsten Jahr

Leipzig- Sportdirektor Ralf Rangnick rechnet mit einem Abschied von Naby Keita nach der kommenden Saison. Gegenüber der "Bild" verrät der Deutsche: "Ich gehe davon aus, dass er noch mal so eine starke Saison spielt, auch in der Champions League. Und dann wird es ganz große Klubs geben, die sich auch für ihn interessieren. Entsprechend schwer wird es dann vermutlich sein, ihn zu halten." Keitas Ausstiegsklausel soll 2018 bei 55 Millionen Euro liegen.

08:29 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl will vom Nationalteam- Sommer profitieren

Jakob Pöltl steht im Mittelpunkt - nicht nur bei den heimischen Fans, auch bei Österreichs Gruppengegnern in der WM- Vorqualifikation. Anders als bei den Toronto Raptors ist Österreichs erster NBA- Legionär in der Basketball- Nationalmannschaft mit 21 Jahren bereits ein Führungsspieler. Von den Erfahrungen mit dem ÖBV- Team will der Wiener auch in seiner zweiten NBA- Saison profitieren. "Mich freut es, dass ich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann und ein bisschen mehr Druck auf mir habe", erklärte Pöltl. In den jüngsten drei Länderspielen hat der Center jeweils mehr als 20 Punkte erzielt. Am Samstag (16 Uhr) folgt in Schwechat der Heimauftritt gegen Albanien.