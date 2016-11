Ex- Admira- Torjäger traut Leipzig Meistertitel zu

Der deutsche Ex- Internationale Olaf Marschall traut RB Leipzig den Titel in der Fußball- Bundesliga und damit die Wiederholung seines Sensationserfolges mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 zu. Damals war der ehemalige Admira- Torjäger mit den "Roten Teufeln" gleich in der ersten Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga zum Titel gestürmt.