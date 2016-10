Eva- Maria Brem ist Sportlerin des Jahres

Damit kommt zum siebenten Mal in Folge die Sportlerin des Jahres aus dem Alpin- Lager des Österreichischen Skiverbands. Zuletzt war dreimal Anna Veith (vormals Fenninger) ausgezeichnet worden. Brem, die in der vergangenen Saison den Riesentorlauf- Weltcup gewonnen hat, wurde am Donnerstagabend bei der von der Sporthilfe veranstalteten Lotterien- Gala "Nacht des Sports" im Austria Center Vienna geehrt.

27.10.2016, 20:37 AG/red