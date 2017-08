Europa League: Hammerlos! Austria gegen Milan

Die weiteren Salzburg- Gegner sind Vitoria Guimaraes aus Portugal und der türkische Klub Konyaspor, wie die Auslosung in Monaco am Freitag ergab. Die Austria trifft neben Milan auch auf HNK Rijeka und AEK Athen. Rijeka hatte in der Champions- League- Qualifikation Salzburg ausgeschaltet. Beim kroatischen Meister ist mit Alexander Gorgon auch ein Ex- Austrianer beschäftigt.

Ex- Austria- Trainer Peter Stöger muss mit seinen Kölnern in Gruppe H gegen Arsenal antreten. Altach- Bezwinger Maccabi Tel Aviv bekommt es mit Villarreal, Astana und Slavia Prag zu tun.

Die Gruppenphase beginnt am 14. September, abgeschlossen wird sie am 7. Dezember. Die beiden Topteams jedes Pools ziehen in die K.- o.- Phase ein, die im Februar 2018 mit dem Sechzehntelfinale startet. Das Finale geht am 16. Mai 2018 in Lyon über die Bühne.

Die Gruppeneinteilung im Überblick:

Gruppe A: Villarreal CF, Maccabi Tel- Aviv, FK Astana, Slavia Prag

Gruppe B: Dynamo Kiew, Young Boys Bern, Partizan Belgrad, Skenderbeu Korca (ALB)

Gruppe C: SC Braga, Ludogorez Rasgrad (BUL), 1899 Hoffenheim, Istanbul Basaksehir

Gruppe D: AC Milan, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK Athen

Gruppe E: Olympique Lyon, Everton, Atalanta Bergamo, Apollon Limassol

Gruppe F: FC Kopenhagen, Lokomotive Moskau, Sheriff Tiraspol (MDA), FC Zlin (CZE)

Gruppe G: Viktoria Pilsen, FC Steaua Bukarest, Hapoel Beer- Sheva (ISR), FC Lugano

Gruppe H: Arsenal, BATE Borisow, 1. FC Köln (Trainer Stöger), Roter Stern Belgrad

Gruppe I: Red Bull Salzburg, Olympiqe Marseille, Vitoria Guimaraes, Konyaspor

Gruppe J: Athletic Bilbao, Hertha BSC, Sorja Luhansk (UKR), Östersunds FK

Gruppe K: Lazio Rom, OGC Nizza, Zulte Waregem, Vitesse Arnheim

Gruppe L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad, Rosenborg Trondheim, Vardar Skopje

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen:

13:40 Uhr: Die Salzburger hatten da schon etwas mehr Losglück. Marseille ist zwar eine harte Nuss, aber Vitoria Guimaraes und Konyaspor aus der Türkei sind auf jeden Fall machbar.

13:25 Uhr: Jetzt werden die Teams aus Topf 3 den jeweiligen Gruppen zugelost.

13:21 Uhr: Die Austria kommt in die Gruppe D mit Milan - was für ein Kracher!

13:20 Uhr: Jetzt wird es spannend für die Wiener Austria, die Teams aus Topf zwei werden gelost.

13:14 Uhr: Das erste Los! Villarreal kommt in Gruppe A.

Es geht los! 12:58 Uhr: Der Finalist der vergangenen Saison, Ajax Amsterdam, ist übrigens nicht bei der Auslosung dabei. Der neue Klub von Maximilian Wöber scheiterte im Play- off am Donnerstag an Rosenborg Trondheim. Titelverteidiger Manchester United hat sich mit dem Sieg das Ticket für die Champions League gesichert und ist deshalb natürlich nicht mehr in der Europa League im Einsatz.

